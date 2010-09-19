علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن استقبال از این پیشنهاد گفت: فدراسیون فوتبال در چنین اموری پیشقدم است و تمام تلاشش را خواهد کرد تا زمینه برگزاری این بازی را فراهم کند.

وی ادامه داد: فدراسیون عواید حاصل از هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر را به مردم سیل زده پاکستان اختصاص داد و در تلاشیم تا با برآورد کلی، مبلغ جمع آوری شده را در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهیم.

علی کفاشیان با بیان اینکه برای برگزاری دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با یکی از تیم های بزرگ دنیا از امروز مکاتبات را آغاز خواهند کرد، افزود: قطعا این پیشنهاد می تواند با استقبال فدراسیون های دیگر نیز مواجه شود و امیدواریم بتوانیم زمینه برگزاری این بازی را فراهم کنیم.

مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیشنهاد بسیار خوب و بجایی است و امیدوارم فدراسیون فوتبال نیز بتواند در راستای تحقق تاکیدات مقام معظم رهبری زمینه برگزاری این بازی خیرخواهانه را فراهم کند.

تاج ادامه داد: ترجیحا اگر ما بتوانیم با یک کشور مسلمان این بازی را برگزار کنیم قطعا بازتاب بهتری خواهد داشت و می تواند به وفاق و اتحاد مسلمانان جهان نیز کمک کند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال از کشورهایی چون مصر و الجزایر به عنوان گزینه های مورد نظر فدراسیون فوتبال برای برگزاری این بازی خبر داد و خاطرنشان کرد: تمام تلاش مان را خواهیم کرد تا بتوانیم با یکی از این تیم ها و یا کشورهای دیگر این بازی را برگزار کنیم.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر به فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد دیدار روز 26 آبان ماه تیم ملی فوتبال را که قرار است در روز فیفا و با یکی از تیم های بزرگ برگزار شود را به کمک و حمایت از مردم سیل زده پاکستان اختصاص دهد.