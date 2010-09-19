اسرائیل شهرک سازی را متوقف نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، "آویگدور لیبرمن" در گفتگوی تلفنی با "ویلیام هیگ" وزیر امور خارجه انگلیس با بی اعتنایی به خواست جامعه بین الملل و فلسطینیان برای توقف شهرک سازی مدعی شد : فلسطینیان 9 ماه را هدر دادند و حتی در ماه دهم با حسن نیت به مذاکرات مستقیم سازش نپیوستند، زیرا مجبور به انجام این مذاکرات شدند.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کرد که توقف شهرک سازی در کرانه باختری بهانه فسلطینیان برای تضعیف مذاکرات سازش است و در صورتی که توقف شهرک سازی تمدید شود، کسی که به دنبال بهانه جویی است به دنبال بهانه های دیگر می گردد.

لیبرمن گفت : اسرائیل از ادامه مذاکرات مستقیم سازش بدون اعلام هیچ پیش شرطی از جمله مسائل مربوط به توقف شهرک سازی خرسند می شود.

دو طرف در این گفتگوی تلفنی نیز توافق کردند که هیگ در ماه دسامبر به فلسطین اشغالی سفر کند. لیبرمن همچنین خواستار همکاری دولت انگلیس با اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود کاروانهای اعزامی بیشتر به غزه شد.

اظهارات لیبرمن درحالی مطرح می شود که یک مقام بلندپایه رژیم صهیونیستی جمعه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل موضع خود را در قبال شهرک سازی تغییر نداده و هیچ گونه سئوالی درباره تمدید نشدن توقف شهرک سازی در سرزمین های اشغالی باقی نمی ماند.

این در حالی است که منابع آگاه به روزنامه لبنانی النهار اطلاع دادند که دولت آمریکا وعده ای را از "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دریافت کرده که در 8 ماه آتی اقدام به شهرک سازی نکند.