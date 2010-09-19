برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 1/7/89

* گسترش فولاد تبریز - علم و ادب سایپا مشهد، ساعت 18، سالن شهید پورشریفی تبریز

* کیش ایرقم - دبیری تبریز، ساعت 18، سالن شهید حیدریان قم

* راه ساری - فیروز صفه اصفهان، ساعت 18، سیدرسول حسینی ساری

* فولاد ماهان سپاهان - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 18، سالن پیروزی اصفهان

جمعه - 2/7/89

* شرکت ملی حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 18، سالن نفت اهواز

* آرش بتن قزوین - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 18، سالن شهید بابایی قزوین

- در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال تیم پرسپولیس استراحت خواهد کرد.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته ششم به شرح زیر است:

1- گیتی پسند اصفهان 12 امتیاز - تفاضل گل 7+

2- راه ساری 12 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)

3- شهید منصوری قرچک 11 امتیاز

4- پرسپولیس تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

5- فولادماهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

6- گسترش فولاد تبریز 8 امتیاز - تفاضل گل 7+ (یک بازی کمتر)

7- شرکت ملی حفاری ایران 8 امتیاز - تفاضل گل صفر(یک بازی کمتر)

8- فیروز صفه اصفهان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+ (یک بازی کمتر)

9- ارژن فارس 7 امتیاز - تفاضل گل 3-

10- علم و ادب مشهد 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- کیش ایر قم 4 امتیاز - تفاضل گل 6-

12- دبیری تبریز 4 امتیاز - تفاضل گل 7-

13- آرش بتن قزوین یک امتیاز (یک بازی کمتر)