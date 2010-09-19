  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۵۲

برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

برنامه دیدارهای هفته هفتم لیگ برتر فوتسال اعلام شد

هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طی روزهای پایانی هفته جاری با برگزاری 6 دیدار پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 1/7/89
* گسترش فولاد تبریز - علم و ادب سایپا مشهد، ساعت 18، سالن شهید پورشریفی تبریز
* کیش ایرقم - دبیری تبریز، ساعت 18، سالن شهید حیدریان قم
* راه ساری - فیروز صفه اصفهان، ساعت 18، سیدرسول حسینی ساری
* فولاد ماهان سپاهان - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 18، سالن پیروزی اصفهان
جمعه - 2/7/89
* شرکت ملی حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 18، سالن نفت اهواز
* آرش بتن قزوین - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 18، سالن شهید بابایی قزوین
- در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال تیم پرسپولیس استراحت خواهد کرد.

- جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته ششم به شرح زیر است:
1- گیتی پسند اصفهان 12 امتیاز - تفاضل گل 7+
2- راه ساری 12 امتیاز - تفاضل گل 5+ (یک بازی کمتر)
3- شهید منصوری قرچک 11 امتیاز
4- پرسپولیس تهران 9 امتیاز - تفاضل گل 4+
5- فولادماهان اصفهان 9 امتیاز - تفاضل گل 1+
6- گسترش فولاد تبریز 8 امتیاز - تفاضل گل 7+ (یک بازی کمتر)
7- شرکت ملی حفاری ایران 8 امتیاز - تفاضل گل صفر(یک بازی کمتر)
8- فیروز صفه اصفهان 7 امتیاز - تفاضل گل 3+ (یک بازی کمتر)
9- ارژن فارس 7 امتیاز - تفاضل گل 3-
10- علم و ادب مشهد 6 امتیاز (یک بازی کمتر)
11- کیش ایر قم 4 امتیاز - تفاضل گل 6-
12- دبیری تبریز 4 امتیاز - تفاضل گل 7-
13- آرش بتن قزوین یک امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1154205

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها