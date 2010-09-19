بازارچه مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در گرمی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ولی اسماعیلی ظهر سه شنبه در دیدار از منطقه و روستای مرزی "آزادلوی" این شهرستان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 70 هکتار زمین در نوار مرزی گرمی برای احداث این بازار مشترک اختصاص یافت.

وی با اشاره به سفر اخیر استاندار و هیئت اقتصادی استان اردبیل به کشور جمهوری آذربایجان اضافه کرد: ایجاد این بازار در نواری مرزی روستای آزادلو بخش موران، در این سفر به تصویب مقامات این دو کشور رسیده است.

نماینده مردم گرمی در مجلس افزود: بی شک احداث نخستین بازار مشترک بین ایران و کشور جمهوری آذربایجان در گرمی، زمینه ایجاد گمرک صنعتی در این شهرستان را فراهم خواهد کرد.

وی توسعه همه جانبه منطقه مغان و در مجموع استان اردبیل را از دیگر دستاوردهای راه اندازی این بازار عنوان کرد و بر ضرورت تسریع در اجرا و احداث این بازار در گرمی تاکید کرد.

اسماعیلی همچنین از بهسازی جاده موران - گرمی و تأمین زیرساختهای این بازار مشترک خبر داد و خواستار توسعه راه های روستایی در این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون تنها 24 درصد راههای روستائی در گرمی آسفالت است، خاطر نشان کرد: توسعه راه ارتباطی روستایی از مهمترین شاخصهای توسعه پایدار بوده و عمران و رشد و شکوفایی شهرستان گرمی بدون دسترسی به راه ارتباطی مطمئن، غیر ممکن است.

نماینده مردم گرمی در مجلس با اشاره به تاکید دولت مبنی بر ارتقا امکانات رفاهی در روستاها اضافه کرد: بسیاری از راههای ارتباطی روستایی در گرمی از قدمت بالا برخوردار بوده و همین امر امکان تردد و حمل و نقل را در منطقه بسیار مشکل کرده و موجب افزایش مهاجرت شده است.

وی ابراز داشت: در طول 10 سال گذشته10 درصد جمعیت شهرستان گرمی به دیگر مناطق استان و کشور مهاجرت کرده اند و هم اکنون این شهرستان با کاهش جمعیت روبروست.

اسماعیلی در پایان به اختصاص ردیف اعتباری ویژه جهت آسفالت راه های روستایی بالای 50 خانوار در کشور اشاره کرد و یاد آور شد: 21 روستای شهرستان گرمی امسال در قالب این طرح آسفالت خواهد شد.