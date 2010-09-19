بازدید بیش از 35 هزار نفر از برج میلاد طی 6 ماه گذشته

رحیم مطهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه درهای برج میلاد به روی مردم باز است گفت: استقبال شهروندان برای بازدید از برج میلاد تهران بسیار خوب بوده و هم اکنون نیز همه علاقه مندان می توانند براحتی و تنها با خرید بلیت از برج میلاد تهران بازدید کنند.

وی در این زمینه توضیح داد: شهروندان برای بازدید از برج میلاد تهران می توانند روزانه و بدون هیچگونه محدودیتی به صورت اینترنتی اقدام به رزرو بلیت کرده و یا از طریق تماس با شماره 8585 بلیت بازدید را براحتی تهیه کنند. همچنین برای بازدید از برج میلاد تهران نیز شهروندان می توانند با مراجعه به برج میلاد تهران بلیت را از باجه برج تهیه کرده و سپس اقدام به بازدید کنند.

وی با بیان اینکه شرکت برج میلاد تهران از اردیبهشت ماه به عنوان زیر مجموعه معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری تهران قرار گرفته است افزود: از این به بعد مردم تهران و سایر شهرها شاهد اتفاقات بزرگ فرهنگی و اجتماعی در برج میلاد هستند.

مدیرعامل برج میلاد تهران زمان بازدید از برج میلاد را روزهای یکشنبه،‌ سه‌شنبه،‌ پنجشنبه، جمعه و اعیاد و تعطیلات رسمی از ساعت 18:30تا 21:30 شب عنوان کرد.

این مقام مسئول در برج میلاد تهران با بیان اینکه نگاه و رویکرد برج میلاد در پروژه‌های فرهنگی- اجتماعی تغییر کرده افزود: راهنمایان تور برج میلاد تهران در ارائه اطلاعات به شهروندان تمرکز خود را بر تاریخچه، نمادها و سبقه فرهنگی برج میلاد گذاشته و کمتر به سبقه عمرانی برج که از حوصله بازدیدکننده خارج است ‌می‌پردازد.

مطهرنژاد عنوان کرد که توضیحات راهنمایان تور دسته بندی شده است و آنها متناسب با گروه‌های بازدیدکننده شامل گروه دانش‌آموزان،‌ گردشگران خارجی،‌ گردشگرانی تهرانی،‌ گردشگرانی که از سایر شهرها به تهران آمده است و گروه‌های فنی- مهندسی اقدام به ارائه اطلاعات به بازدیدکنندگان می کنند.

وی یادآور شد: برج میلاد تهران آمادگی کامل برای همکاری و تعامل با هر نهاد وسازمانی برای بازدید از برج را به عنوان یکی از یادگارهای تهران دارد و این نهادها می توانند برای هماهنگی با روابط عمومی برج میلاد تهران به شماره 84361095-96 تماس حاصل کنند.

برج میلاد تهران تنها برج مخابراتی کشور و چهارمین برج بلند دنیاست که در آن امکانات گسترده ای تدارک دیده شده و امروز باتوجه به اتمام کارهای عمرانی درهای این برج باز است تا مردم از این امکانات استفاده کنند.