15 درصد دانش آموزان و دانشجویان استان زنجان افسرده اند

سعید ممتاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : از جمله بیماری های شایع روان در استان زنجان افسردگی، اختلالات اضطرابی و سوء مصرف مواد مختلف از جمله مواد مخدر است.

وی تصریح کرد: به دلیل فرهنگ خاصی که مردم استان زنجان دارند در طی 15 سالی که بنده در زنجان بودم مسائلی هم چون روابط نامطلوب بین اجزای مختلف خانواده، تقابل دیدگاه های سنتی و مدرن با یکدیگر، تقابل نسل قبلی با نسل فعلی، مسائلی که بین فرزندانی که با یکی از والدین زندگی می کنند و موضوع اعتیاد وجود دارد که با عوامل مختلف اجتماعی، ذهنی و عصبی ارتباط پیدا می کند.

وی با بیان اینکه بیمار روانی فردی است که مشکلی از نظر رفتاری یا کارکرد ذهنی داشته باشد یادآور شد: طبق آمارهایی که در همه جای دنیا وجود دارد به طور متوسط 25 درصد افراد نیاز به درمان های روانپزشکی دارند و صرفنظر از این 25 درصد گروه های بیشتری وجود دارد که کارشان با روانپزشک مرتبط است ولی بیمار نیستند.

این روانپزشک یادآور شد: گاهی اوقات نیز برچسب هایی که به بیماران زده می شود مسئله ساز شده و متأسفانه سبب رانده شدن آنان و عدم برخورداری از حقوقی که دارند می شود که از جمله برچسب هایی که در جامعه ما وجود دارد برچسب "موجی" است که به افرادی که در اثر حوادث جنگی از نظر اعصاب و روان صدمه دیده اند زده می شود.

کارشناس مسئول برنامه پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت افزود: وزارت بهداشت در راستای این امر برنامه اختصاصی "انگ زدایی" را در دستور کار قرار داده تا حالت مارک زدن و توهین به بیمار روانی برداشته شود و از جمله برنامه های اجرایی این طرح قرار گرفتن بخش های روان در بیمارستان های عمومی است.

این متخصص اعصاب و روان ادامه داد: به عنوان مثال افرادی که در مورد تحصیل، اشتغال، رابطه با فرزند، روابط زوجین، مشاوره های قبل و بعد از ازدواج و از دست دادن عزیزان نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند بیمار محسوب نمی شوند ولی در حیطه کار روانپزشکان قرار دارند.

ممتاری تأکید کرد: کلمه یا عبارت "بیماری های روانی" بار منفی داشته و ذهنیت منفی در جامعه ایجاد می کند و بهتر است عنوان بیماری های عصبی برای آن استفاده شود چرا که در واقعیت نیز این بیماری ها با سیستم عصبی در ارتباط هستند.

وی گفت: به دلیل وجود دیدگاه منفی نسبت به بیماران روان افراد ترجیح می دهند که به روانپزشک مراجعه نکرده و جزو مراجعین محسوب نشوند اما اینها جزو بیماران محسوب می شوند، مثل کسی که بیماری قلبی دارد اما به پزشک مراجعه نکرده است.

ممتازی اعتقادات مذهبی را از جمله عوامل مؤثر در سلامت روان دانست و افزود: همانطور که رعایت اصول رفتاری در خانواده، ورزش کردن و داشتن تفریحات سالم به آرامش روان افراد کمک می کند مذهب نیز در بهداشت روان افراد مؤثر است ولی نه آنگونه که از بروز کل بیماری های روانی جلوگیری کند.