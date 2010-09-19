به گزارش خبرگزاری مهر، بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: همایش متمرکز زائران حج تمتع 89 استان تهران در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی روز دوشنبه دوازدهم مهر ماه مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) برگزار می‌شود.

این همایش در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، در نوبت صبح کاروانهای مدینه قبل به اسثتنای گروه‌های 17004 تا 17100 از ساعت 8:30 صبح و در نوبت بعد از ظهر کاروانهای مدینه بعد بعلاوه گروه‌های مدینه قبل 17004 تا 17100 از ساعت 15:30 حضور خواهند داشت.

همچنین اداره حج و زیارت غرب استان تهران یک اردوی آموزشی به مدت دو روز در اول و دوم مهر ماه با حضور سه هزار نفر از زائران حج تمتع غرب استان تهران برگزار می‌ کند.

این اردو از روز پنجشنبه، اول مهر ماه ساعت هشت صبح در مجتمع فرهنگی امام علی‌(ع) کرج در قالب اجرای مناسک نمادین توسط رو‌حانی و عوامل اجرایی کاروان‌ها آغاز می‌شود و تا ساعت 17 روز جمعه ادامه دارد.

همایشهای مشابه نیز توسط معاونت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در سی استان کشور جهت آموزش زائران بیت الله الحرام برگزار می شود.

اعزام زائران حج تمتع امسال از 29 مهر آغاز می‌شود و امسال 48 هزار زائر در قالب مدینه قبل و 47 هزار و 700 نفر در قالب مدینه بعد به حج تمتع مشرف خواهند شد.