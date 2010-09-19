مؤتلفه در دعوت اصولگرایان به اتحاد صادق است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در جمع اصولگرایان استان زنجان گفت: سرنوشت اصولگرایان به هم گره خورده است و اگر مجموعه اصولگرایان به وحدت اعتقاد نداشته باشند و بخواهند مستقل عمل ضربه خواهند خورد.

وی با اشاره به انتخابات مجلس هشتم و تشکیل جبهه متحد اصولگرایان افزود: در انتخابات مجلس هشتم خوشبختانه اصولگرایان به وحدت رسیدند و مؤتلفه اسلامی نیز همانند دیگران تلاش خود را برای وحدت انجام داد و مجموع بیش از 220 اصولگرا وارد مجلس شدند.

حبیبی در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تصریح کرد: در دوره نهم ریاست جمهوری، احمدی نژاد مشورتی درباره نیروهای اجرایی از ما نگرفت اما در اواخر دوره ریاست جمهوری ایشان، ما با نگاهی به شرایط سیاسی کشور و بررسی نامزدها به این نتیجه رسیدیم که مصلحت اصولگرایان ایجاب می کند که از وی حمایت کنیم.

وی افزود: مخالفین نظام جمهوری اسلامی به بهانه انتخابات به دنبال براندازی بودند.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر اینکه پله پله باید در میدان رقابت در مقابل رقیبان حرکت کرد اظهار داشت: ما در دعوت اصولگرایان به اتحاد صادق هستیم و هیچ نیتی غیر از منافع نظام و انقلاب به ذهنمان خطور نمی کند.

وی ادامه داد: سابقه حزب مؤتلفه اسلامی سرمایه ای است که ما همواره برای اتحاد میان نیروهای متدین از این سرمایه استفاده کرده ایم.

حبیبی تأکید کرد: شرایط اصولگرایان در حال حاضر نیز مانند گذشته است یعنی اگر فرد یا تشکلی خیال کند بدون دیگراصولگرایان به میدان رقابت وارد شده و پیروز می شود، خیالی باطل است که باید با این تفکر مقابله کنیم.

وی افزود: فتنه ریشه کن نشده است و اگر مراقبت نکنیم و به تفرقه دامن بزنیم به ضرر اصولگرایان است نتیجه خوبی نخواهیم گرفت.

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با بیان اینکه اگر دولت و مجلس ضعیف عمل کنند به ضرر اصولگرایان است تأکید کرد: بنای ما پشتیبانی صادقانه و اصولی از دولت اصولگرای دهم است زیرا معتقدیم اگر دولت شکست بخورد خدشه به اصولگرایان وارد می شود.

وی ادامه داد: باید دولت را در حل مشکلات مردم یاری کرد اما متأسفانه برخی دوستان آقای احمدی نژاد برخی انتقادات را تاب نمی آورند و اینکه فکر کنیم دولت مطلقاً هرکاری کند درست است اینطور نیست.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری فصل الخطاب است گفت: همه باید سعی کنیم محوریت ولایت فقیه روز به روز تقویت شود.

وی تلاش برای وحدت اصولگرایان را از ضروریات برشمرد و اظهار داشت: طرد، لعن و منحصر کردن اصولگرایان در هر تشکل اصولگرایی سهم مهلکی است و هیچ کس حق انحصار طلبی اصولگرایی را ندارد زیرا منجر به تزلزل می شود.

وی افزود: اصولگرایی تنها میان تشکل های مشهور نیست بلکه میلیون ها نفر در ایران اسلامی اصولگرا هستند و شاید به تحزب اعتقادی نداشته باشند باید کفه مردمی بودن انقلاب اسلامی با قوت و قدرت ادامه پیدا کند.

حبیبی در خصوص محورهای حفظ کیان انقلاب اسلامی و تهدیدات پس از انتخابات تصریح کرد: فرهنگ شدن فصل الخطاب بودن رهبری، ضرورت انسجام میان اصولگرایان و خنثی کردن فتنه گران با عقل و منطقه سه محور برای حفظ کیان انقلاب اسلامی و مقابله با تهدیدات است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی همچنین با اشاره به موضوع جنگ نرم دشمن اظهار داشت: در جنگ نرم دشمن به دنبال یارگیری و سربازگیری از یاران انقلاب است که مقابله با این حربه دشمن نیاز به کار ظریف فرهنگی و سیاسی دارد.

وی افزود: بایستی بررسی شود که چه عواملی از ابتدای انقلاب تا به امروز منجر به بروز فتنه سال گذشته شد و چه عواملی محورهای فتنه است و با برنامه ریزی به مقابله پرداخت.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی همواره در دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی وظایفی که احساس کرده وارد میدان شده است و در حال حاضر معتقدیم محور اتحاد ولایت فقیه بوده و تبعیت از ولی فقیه واجب شرعی است و اگر کسی از ولی فقیه اطاعت نکند کار خلاف شرع انجام داده است.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: هدف ما پس از انتخابات سال گذشته کاهش زبانه های آتش فتنه بوده است و کار سیاسی در بحران ها پیچیده تر می شود.