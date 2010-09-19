برخی قبرستانهای قدیمی کردستان محل تجمع معتادان شده است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه ساماندهی گلزار شهدا استان کردستان، اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر تعدادی از قبرستان های قدیمی استان به ویژه در شهر سنندج به محلی برای تجمع افراد معتاد تبدیل شده است که با توجه به وجود چندین مزار شهید در این مناطق لازم است که سازمان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع با شدت هر چه تمامتر برخورد نمایند.

وی عنوان کرد: با توجه به جایگاه و احترام قبرستان ها و همچنین مزار شهدا در میان مردم و سفارش های دینی در این راستا، حضور افراد معتاد و تبدیل شدن این مکانها به محلی برای تزریق مواد مخدر بسیار نگران کننده است .

وی با بیان اینکه این موضوع باعث اعتراضات جدی مردمی شده است تاکید کرد: لازم است که پلیس و شهرداری ضمن همکاری و تعامل مناسب در این عرصه وارد شوند.

استاندار کردستان در ادامه ضمن تاکید بر تسریع درساماندهی گلزار شهدا در این استان بیان داشت: شهدا و خانواده های این عزیزان به گردن ما حق دارند و در این میان تمامی دستگاه ها و سازمانهای دولتی سطح استان نیز هر کدام به نوبه خود در این عرصه وارد شده و برای تسریع در انجام هر چه بهتر امور همکاری نمایند.

شهبازی خاطرنشان کرد: افزایش سهم اعتباری برای ساماندهی گلزار شهدا استان کردستان از محل اعتبارات ملی و استانی به عنوان یک اولویت در دستور کار اصلی قرار خواهد گرفت و انتظار ما این است که سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این بخش فعالیت بیشتری داشته باشد.

وی گفت: جلسات کارگروه های استانی محل مطرح کردن مسائل کلان و مهم است و من از همه مدیران انتظار دارم که مباحث ابتدایی را در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار داده و در این جلسات به دنبال مطرح کردن مباحث کلان و مهم باشند تا بتوان از وقت اختصاص داده شده به این جلسات نهایت استفاده را برد.

در ادامه این جلسه همچنین در خصوص تامین آب مورد نیاز در گلزار شهدا استان کردستان به ویژه شهر سنندج بحث و بررسی صورت گرفته و استاندار کردستان هم خواستار همکاری بیشتر شهرداری ها در این حوزه شد.