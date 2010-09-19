به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 1/7/89
* همیاری اراک - شهر صنعتی کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* داماش گیلان - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت
* پیام خراسان - اتکا گلستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد
* گل گهر سیرجان - شهرداری یاسوج، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* ماشین سازی تبریز - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* نفت مسجد سلیمان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان
* نساجی مازندران - ابومسلم خراسان، ساعت 16، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* شهرداری بندرعباس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس
جمعه - 2/7/89
* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدای ساری
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
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