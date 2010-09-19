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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۸

فصل جدید لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه آغاز می شود

فصل جدید لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه آغاز می شود

فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از روز پنجشنبه هفته جاری با برگزاری هشت دیدار در شهرهای مختلف آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 1/7/89
* همیاری اراک - شهر صنعتی کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
* داماش گیلان - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت
* پیام خراسان - اتکا گلستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد
* گل گهر سیرجان - شهرداری یاسوج، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی سیرجان
* ماشین سازی تبریز - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* نفت مسجد سلیمان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان
* نساجی مازندران - ابومسلم خراسان، ساعت 16، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* شهرداری بندرعباس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

جمعه - 2/7/89
* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدای ساری
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

کد مطلب 1154216

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