به گزارش خبرنگار مهر، برنامه دیدارهای هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 1/7/89

* همیاری اراک - شهر صنعتی کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* داماش گیلان - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت

* پیام خراسان - اتکا گلستان، ساعت 16، ورزشگاه تختی مشهد

* گل گهر سیرجان - شهرداری یاسوج، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی سیرجان

* ماشین سازی تبریز - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز

* نفت مسجد سلیمان - تربیت یزد، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی مسجد سلیمان

* نساجی مازندران - ابومسلم خراسان، ساعت 16، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* شهرداری بندرعباس - مقاومت شهید سپاسی شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

جمعه - 2/7/89

* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز

* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدای ساری

* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه