اجرای پروژه های گردشگری گاوازنگ زنجان باید سرعت بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان زنجان افزود: علیرغم اینکه در منطقه گاوازنگ، حدود 10 تا 12 طرح گردشگری وجود دارد که ضروری است با اولویت دار کردن برخی از طرح های شاخص این منطقه، به روند اجرایی آنها سرعت بیشتری بخشید تا مردم از این طرح ها بهره کافی را ببرند.



وی طرح ها و برنامه ریزی ها برای گردشگری منطقه گاوازنگ را دارای زمان بندی مشخص عنوان کرد و ادامه داد: باتوجه به اینکه امکان اجرای تمامی طرحهای موجود در منطقه باتوجه به وسعت آنها وجود ندارد، لذا ضروری است تا با مشخص کردن چند طرح برجسته، به تسریع در روند اجرایی کردن آنها پرداخت و در کنار این موضوع، بقیه طرح ها را به مرور زمان اجرایی نمود.

استاندار زنجان ادامه داد: با توجه به اینکه تمامی طرح های مورد نظر در این منطقه آماده آغاز عملیات اجرایی است، تمامی این طرح ها تا یک ماه آینده باید با متقاضیان واگذار شود.

رئوفی نژاد خواستار تعیین تکلیف وضعیت روستائیان منطقه گاوازنگ شد و افزود: باید با واگذاری زمین به این روستائیان در قبال انتقال آنها از روستا، به این خواسته به حق آنها احترام گذاشت. همچنین بررسی لازم در مورد افرادی که واجد شرایط مسکن مهر هستند، صورت گیرد تا آنهایی که می توانند در این زمینه تسهیلات بگیرند، از محل مسکن مهر تسهیلات لازم به آنها داده شود.

وی با بیان اینکه راه دسترسی، مسیر پیاده روی و اجرای تله کابین می تواند به صورت همزمان آغاز شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه تکلیف تمامی طرح ها مشخص است، باید به سرعت وارد مرحله اجرایی کار شد و با واگذاری طرح ها به متقاضیان، عملیات اجرایی را شروع کرد.

رئوفی نژاد به برگزاری جشنواره آش و همزمانی آن با رزمایش بیت المقدس و نمایشگاه نهاده های کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: هیچ کدام از این برنامه ها به خاطر همزمانی با یکدیگر تعطیل نخواهد شد و کمیته ای که در این زمینه تشکیل می شود، باید با بررسی لازم به رفع مشکلات احتمالی در این زمینه بپردازد.

جشنواره کشوری آش ایرانی در زنجان برگزار می شود

استاندار زنجان با بیان اینکه در برگزاری جشنواره آش، استان مسئول خواهد بود افزود: علیرغم اینکه این جشنواره توسط بخش خصوصی برگزار می شود.

رئوفی نژاد ادامه داد: به دلیل کشوری بودن این امر، استان در این زمینه مسئول است و تمامی دستگاه های استان نیز باید همکاری های لازم را در برگزاری مناسب این جشنواره داشته باشند.

جشنواره زیتون باید به شکل مطلوب برگزار شود

رئوفی نژاد گفت: ضروری است تا از امسال جشنواره زیتون در طارم به عنوان مهد تولید زیتون کشور و با آغاز فصل برداشت زیتون به صورت همه ساله و با مشارکت تمامی دستگاه ها برگزار شود و با توجه به اینکه امسال فصل برداشت زیتون در طارم شروع شده است، این جشنواره اواخر مهر ماه در طارم برگزار خواهد شد.

وی افزود: بیش از نیمی از زیتون مصرفی کشور در طارم تولید می شود و ضروری است با استفاده از این پتانسیل، نه تنها به تبلیغ زیتون طارم پرداخت، بلکه گام های موثری نیز در راستای ترویج گردشگری کشاورزی در کشور برداشت.