نبرد تن به تن با ریزگردهای عربی در قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مردم قصرشیرین که هنوز نفس هایشان از دود و آتش جنگ تحمیلی رهایی نیافته، قبل از اینکه نفسی تازه کنند درگیر نبرد سخت و تن به تن دیگری شدند که متاسفانه این بارکم کم دارد بر آنها چیره می شود.

مردم مرز داری که در زمان جنگ تحمیلی با ایستادگی و مقاومت جانانه خود، نفس دشمن را گرفتند و چرخ نظامی آنها را از حرکت انداختند هم اکنون در مصاف با گرد و غبار به تنگ آمده و هم اکنون در حال تسلیم شدن به این دشمن ناجوانمرد هستند.

چه بسیار مادرانی که هر روز صبح با بیدار شدن از خواب و دیدن این پدیده نگران سلامتی کودکانشان هستند، بیمارانی قلبی و تنفسی که گاهی شدت گرد و غبار به 40 برابر حد مجاز می رسد و نیز جانبازان شیمیایی که در شرایط عادی آرزوی یک دم نفس کشیدن راحت را در سر می پرورانند، نگرانند که با تشدید گرد وغبار آیا اندک دم و بازدمشان به جریان خود ادامه خواهد داد یا نه؟

مردم این شهرستان که زخمه جنگ بر تن آنها خودنمایی می کند و هر از چند گاهی، چنگی بر دل خونین آنها می زند، دیگر مثل آن سالهای مقاومت هیچ تاکتیکی به ذهنشان خطور نمی کند تا با عملیاتی کردن آن سدی در مقابل دشمن ایجاد کنند.

این شرایط در حالی است که در ماه های گذشته گرمای هوای این شهرستان رکورد چند سال گذشته را شکسته و در تیر ماه مردم برای چند روز گرمای 52 تا 54 درجه را نیز تحمل کردند.

این مردم تنها در انتظار یاری مسوولین هستند تا شاید با اقدامی عاجل اندکی مجال نفس کشیدن بیابند.

پدیده گردوغبار دیگر میهمان نیست بلکه میزبان مردم قصرشیرین شده است

یکی از اهالی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زمانی جنگ جان مردم این خطه را به خطر انداخت هنوز بقایای باقیمانده تهاجم ارتش بعث هر روز خانواده ای را مصیبت زده می کند، اما مردم این خطه به عنوان مرزدار و مرز نشین همه را تحمل می کنند،اما اضافه شدن این پدیده دیگر قابل تحمل نیست.

علی محمدی ادامه داد: دیگر برای مردم قصرشیرین این پدیده یک پدیده موقتی و یا میهمان نیست بلکه این میمهان دیگر جای خوش کرده و خود میزبان شده است.

یک شهروند دیگرقصر شیرینی نیز در این رابطه گفت: مردم این شهرستان بیش از هشت سال به دلیل حمله رژیم بعث عراق و اشغال بخشی از خاک کشورمان از جمله مناطق غرب کشور ناچار به مهاجرت به اقصی نقاط کشور شدند، بعد از پایان جنگ و بازسازی این مناطق با هزار امید و آرزو به زندگی خود بازگشتند اما هم اکنون با وضعیت اسفبار آب و هوایی منطقه به دلیل پدیده گرد و غبار و عدم توجه و رسیدگی به آن چاره ای جز مهاجرت مجدد ندارند، زیرا دیگر زندگی در منطقه ای که بیشتر روزهای سال به شکل بسیار وحشتناکی آلوده است و همیشه آلودگی آن دهها برار حد مجاز است، امکان پذیر نیست.

زهرا مرادی شهروندی دیگری که از بیماری قلبی و تنفسی رنج می برد نیز در این رابطه گفت: گاهی اوقات که شدت آلودگی و گردوغبار زیاد می شود هر لحظه مرگ را در جلوی چشمان خود می بینم گاهی اوقات فکر می کنم این گردوغبار روزی جان من را می گیرد بارها پزشکان به من توصیه کرده اند که در جایی باید زندگی کنم که آلودگی هوا نداشته باشد ولی چاره ای ندارم موقعیت مالی و کاری خانواده ام به من اجازه نمی دهد که از این شهرستان به مکان دیگری بروم.

قصر شیرین 70روز با پدیده گرد وغبار مواجه بود

محسن قاسمی سرپرست اداره کل هوا شناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال تا کنون شهرستان قصر شیرین 70روز با پدیده گردو غبار مواجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه 18روز از این مدت این شهرستان درگیر شدیدیترین و غلیظ ترین میزان گردو غبار بوده است افزود: در روز سوم تیرماه میزان گردوغبار در این شهرستان به بالاترین سطح خود رسید به گونه ای که دیدی افقی را به کمتر از 100متر رساند و حتی باعث تعطیلی کامل این شهرستان و حتی استان شد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری تعداد روزهای درگیر گردو غبار این شهرستان نسبت به سال گذشته 41درصد کاهش یافته است،گفت: در سال گذشته این شهرستان 118روز با پدیده گردوغبار مواجه بوده است.

قاسمی نوار مرزی استان شامل شهرستان های قصرشیرین، گیلان غرب و سرپل ذهاب را نواحی اعلام کرد که بیشترین درگیری با پدیده گردو غبار در طول سال دارند.

در سال گذشته استان کرمانشاه 120روز غبار آلود بود

فریدون یاوری معاون مدیر کل محیط زیست استان کرمانشاه نیز در این رابطه گفت: در سال گذشته 120 روز هوای کرمانشاه با پدیده گردوغبارمواجه بود که خوشبختانه بر اساس ارزیابی ها این میزان در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است.

وی با اشاره به وضعیت این پدیده در شهرستان قصرشیرین گفت: با توجه به عدم وجود پایگاه سنجش آلودگی هوا در این شهرستان متاسفانه هم اکنون اطلاعات دقیقی از این پدیده و میزان آلودگی وجود ندارد اما با توجه به اطلاعات موجود در سوم تیر ماه سال جاری که میزان آلودگی در شهر کرمانشاه 33برابر حد مجاز بود در این شهرستان این میزان بسیار بالاتر پیش بینی شد.

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شرایطی که شرح آن رفت در سایر شهرستان های مرزی استان مثل گیلان غرب و سرپل ذهاب نیز حکم فرماست و مردم این مناطق نیز درگیر این ماجرا هستند. لذا می طلبد در ابتدا مسئولان فکر چاره اساسی باشند ودر مرحله بعد تدابیر لازم جهت مقابله با این پدیده را پیش بینی نمایند تا شاید بواسطه آن اندکی از مشکلات پیش روی مردم این منطاطق کاهش یابد.