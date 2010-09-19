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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

یادواره 24 شهید محلات برگزار می‌شود

یادواره 24 شهید محلات برگزار می‌شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران محلات از برگزاری یادواره 24 شهید محلات سفلی در دوم مهر ماه خبر داد و گفت: این یادواره با حضور سیدمحمد میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور برگزار می شود.

مرتضی انصاری‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این یادواره با حضور خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس گردهمایی بزرگ یادگاران هشت سال دفاع مقدس در کنار گلزار شهدای محلات برگزار خواهد شد.
 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران محلات سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا، گلباران قبور پاک و مطهر شهدا و اجرای برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری را از دیگر برنامه‌های بنیاد شهید محلات عنوان کرد و ادامه داد: ساماندهی‌ گلزار شهدای روستای عیسی‌آباد، بزیجان و خورهه و تجلیل از فعالان مرکز فرهنگی هنری شاهد نیز از دیگر برنامه‌های این بنیاد در این هفته است.
 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران محلات ادامه داد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای آشنایی بیشتر نسل جوان با رشادت، مقاومت و شهادت‌طلبی رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع جانانه ملت رشید ایران اسلامی است.
 
انصاری‌فر افزود: عزت، اقتدار، موفقیت، سربلندی، استقلال‌، توفیقات چشم‌گیر علمی، افزایش توان دفاعی ایران اسلامی همه به برکت وجود خون‌های پاک رزمندگان اسلام و رشادت و مقاومت رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس حاصل شد.
کد مطلب 1154221

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