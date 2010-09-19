سنگنورد کرمانی نائب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، در پی افتخار آفرینیهای ورزشکاران کوهنورد کرمانی که ماه قبل موفق به صعود از قله بزرگ هشت هزار متری "موستاق آتا" چین و قله "لنین" قزاقستان شدند ورزشکاران سنگنورد کرمانی تیم ملی نیز با شرکت در بازیهای قهرمانی آسیا در چین خوش درخشیدند.

رئیس هئیت کوهنوردی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: "امید شیخ بهایی" سنگنورد کرمانی عضو تیم ملی که از جمله افراد اعزامی به مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا بود، موفق شد در رشته سرعت دوم آسیا شود.

علی اکبر مشرفی یادآورشد: شش نفر از کاروان دوازده نفره تیم ملی سنگنوردی ایران اعزامی به کشور چین را کرمانیها تشکیل داده بودند که موفق شدند رقابت خوبی از خود به نمایش بگذارند.

وی افزود: "رضا پاکدل مقدم"، "امید شیخ بهایی"، "ساجده سلطانی"، "اعظم کرمی" سنگنوردان کرمانی عضو تیم ملی سرعت و "سبحان جعفری" در بخش "سختی مسیر" و "پومسونگ" از جمله بازیکنان تیم ملی بودند در کنار آنها "علیرضا باقری" نیز مربی کرمانی بود که سنگنوردان را در این مسابقات همراهی کرد.

این رقابتها در شهر "هنگی زی چین" به مدت 9 روز در حال برگزاری است و دوشنبه هفته جاری به پایان می رسند.

"امید شیخ بهایی" سال قبل نیز در رده سنی جوانان مدال برنز را کسب کرده بود.