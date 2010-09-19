سنگنورد کرمانی نائب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، در پی افتخار آفرینیهای ورزشکاران کوهنورد کرمانی که ماه قبل موفق به صعود از قله بزرگ هشت هزار متری "موستاق آتا" چین و قله "لنین" قزاقستان شدند ورزشکاران سنگنورد کرمانی تیم ملی نیز با شرکت در بازیهای قهرمانی آسیا در چین خوش درخشیدند.
رئیس هئیت کوهنوردی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: "امید شیخ بهایی" سنگنورد کرمانی عضو تیم ملی که از جمله افراد اعزامی به مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا بود، موفق شد در رشته سرعت دوم آسیا شود.
علی اکبر مشرفی یادآورشد: شش نفر از کاروان دوازده نفره تیم ملی سنگنوردی ایران اعزامی به کشور چین را کرمانیها تشکیل داده بودند که موفق شدند رقابت خوبی از خود به نمایش بگذارند.
نظر شما