100 میلیون تومان برای تخفیف کتاب در نمایشگاه البرز تخصیص یافت

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: علاوه بر این به جمعی از فعالان فرهنگی و هنری بن کارتهای الکترونیکی خرید رایگان کتاب اهدا خواهد شد که برای این منظور 50 میلیون تومان اعتبار صرف شده است.

وی با اعلام اینکه مجموع هزینه های برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی استان بالغ بر 200 میلیون تومان است، افزود: این هزینه ها شامل تأمین فضا و غرفه بندی، تبلیغات، اجرای برنامه های فرهنگی، هنری و تهیه بن کارتهای الکترونیکی می شود که بخش عمده این اعتبار در قالب یارانه خرید کتاب در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.



مدیر اولین نمایشگاه استانی کتاب البرز با تأکید بر اینکه خریداران تنها 60 درصد هزینه تهیه کتاب را می پردازند، خاطرنشان کرد: نیمی از این میزان تخفیف به صورت بن در اختیار بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت و نیمی دیگر به صورت مستقیم توسط ناشرین ارائه خواهد شد.



این مسئول به نقش مهم مطالعه در تقویت بنیان فرهنگی جامعه اشاره کرد و برگزاری نمایشگاه هایی با محور کتاب را یکی از مهمترین راه های دسترسی آسان به آخرین محصولات حوزه نشر و ارتقاء سرانه مطالعه در استان دانست.



عسگری تشویق خانواده ها برای قرار دادن کتاب و محصولات فرهنگی در سبد خانوار را از جمله مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه استان البرز خواند و اظهار داشت: اختصاص این میزان اعتبار و تخفیف گامی در جهت وصول به این اهداف عالیه است.



این نمایشگاه سوم تا نهم مهرماه در سه راه رجایی شهر، کمربندی، میدان امام خمینی (ره) برپا می شود.