استان کرمانشاه رتبه ششم امنیت کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهرشنبه در جمع طلاب، روحانیون و ائمه جماعت مساجد شهر کرمانشاه که در محل مجتمع بعثت برگزار شد، اظهارداشت:استان کرمانشاه به لحاظ امنیت در بین استان های کشور رتبه ششم را دارد که این مهم نشان از تلاش مسئولان نظامی و امنیتی استان دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: از بدو ورود خود به استان کرمانشاه و قبول مسئولیت استانداری با خود عهد کردم که تمام تلاشم را در جهت رفع مشکل مردم استان بکار بگیرم و برای تحقق این موضوع از هیچ کوششی فرو گذار نخواهم بود.

هاشمی عنوان داشت: اگر کاری با اعتقاد و در جهت رضای خداوند صورت گیرد مطمئناً برای مسئولین و مردم لذت بخش خواهد بود.

تعداد کانون های مساجد استان کرمانشاه چهار برابر رشد داشته است

وی با اشاره به شاخصه های فرهنگی و اجتماعی استان و مقایسه آن با سال های قبل،گفت:تعداد مساجد استان از 235 باب در سال 1383 به 404 باب در سال 1388 رسیده است که در همین راستا افزایش چهار برابری کانون های مساجد استان از 44 مورد به 200 مورد را داشته ایم.

مهندس هاشمی در ادامه تصریح کرد: فعالیت موسسات فرهنگی و هنری از هشت مورد در سال 83 به 23 مورد در سال 88 رسیده است .

اعزام کاروان های راهیان نور در کرمانشاه 130درصد رشد دارد

وی همچنین از رشد 130 درصدی اعزام کاروان های راهیان نور در استان طی سالجاری خبر داد و گفت: بحث اعزم کاروان های راهیان نور به عنوان اقدامی تأثیرگذار در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دولت نهم آغاز شد و در دولت دهم با اهتمام بیشتری ادامه یافت که این رشد در استان طی چندین ماه گذشته با تمام سال های قبل برابری می کند.

هاشمی تصریح کرد: در جامعه ای که روز به روز شاهد تهاجم فرهنگی دشمنان نظام هستیم باید برای مقابله با این هجمه ها تلاش و همت خود را مضاعف کنیم.

استاندار کرمانشاه خاطر نشان کرد: این بدور از انصاف است که عده ای با اظهار نظرهای خلاف واقعیت خدمات دولت را در استان زیر سوال می برند و این افراد چون خودشان در بدنه اجرایی نیستند بدون داشتن قدرت تشخیص و تمایز بین موضوعات مختلف صحبت هایی را بیان می کنند.