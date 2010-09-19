دو هزار معلم جدید در لرستان استخدام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ استانی معلم، محور تحول بنیادین با اشاره به جایگاه و مقام معلم در آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر تاثیر گذارترین نهاد در جامعه نهاد آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه نهادهای موجود در جامعه با آموزش و پرورش پیوستگی و وابستگی دارند، خاطرنشان کرد: امروز توسعه و تربیت صحیح نیروی انسانی جامعه در گرو برداشتن گامهای تاثیر گذار معلمان آن جامعه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه امروز دیگر منابع زیرزمینی به عنوان سرمایه یک جامعه محسوب نمی شود، عنوان کرد: در حال حاضر داشتن منابع انسانی غنی، کارآمد و متخصص به عنوان سرمایه اصلی یک جامعه به حساب می آید.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه امروز نگاه به آموزش و پرورش تغییر پیدا کرده، بیان داشت: در حال حاضر دیگر آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه هزینه بر محسوب نمی شود بلکه به یک دستگاه مولد توسعه و پیشرفت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بعد از انقلاب به یک جایگاه ویژه دست یافته است، یادآور شد: در طول این چند سال مسئولین توجه ویژه ای به آموزش و پرورش داشته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به پیچیدگی و گسترده بودن نهاد آموزش و پرورش اشاره و خاطر نشان کرد: این نهاد با فکر و اندیشه افراد سر و کار دارد و در نتیجه وظیفه آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی جامعه به نحو احسن است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه معلم کلیدی ترین نقش را در تربیت نیروی انسانی یک جامعه دارد، عنوان کرد: معلم مهمترین مولفه آموزش و پرورش محسوب می شود.

وی با اشاره به صفات مهمی که یک معلم باید داشته باشد، ادامه داد: مهر و عطوفت اولین مولفه مهم یک معلم برای حضور در کلاس درس است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه معلم باید در سایه محبت فعالیتهای علمی را به دانش آموز منتقل کند، یادآور شد: عشق و علاقه به کار نیز یکی از مولفه های موفقیت یک معلم محسوب می شود.

ماکنعلی لیاقت و شایستگی را به عنوان یک مولفه مهم دیگر برای معلمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت کار ساده ای نیست و هر کسی نمی تواند یک معلم موفق باشد.

وی عنوان کرد: اخلاص در کار نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم یک معلم محسوب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با با تاکید بر اینکه امروز در شرایط حساسی هستیم، بیان داشت: معلمان باید توجه داشته باشند که نوجوانان و جوانان که امانتهای الهی و بزرگ خانواده ها نزد آنها محسوب می شود و باید در جهت علم آموزی و تقویت بنیه دینی و اعتقادی آنها کوشا باشند.

ماکنعلی با بیان اینکه باید توجه داشت که تنها نقش معلم آموزش و انتقال مفاهیم نیست، یادآور شد: تقویت روحیه دینداری دانش آموزان، رفتار مناسب و بالا بردن روحیه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان نیز از جمله کارهای مهم یک معلم محسوب می شود.