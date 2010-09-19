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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۱

ماکنعلی:

دو هزار معلم جدید در لرستان استخدام شدند

دو هزار معلم جدید در لرستان استخدام شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از استخدام دو هزار و 400 معلم جدید در این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی ماکنعلی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ استانی معلم، محور تحول بنیادین با اشاره به جایگاه و مقام معلم در آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر تاثیر گذارترین نهاد در جامعه نهاد آموزش و پرورش است.

وی با بیان اینکه نهادهای موجود در جامعه با آموزش و پرورش پیوستگی و وابستگی دارند، خاطرنشان کرد: امروز توسعه و تربیت صحیح نیروی انسانی جامعه در گرو برداشتن گامهای تاثیر گذار معلمان آن جامعه است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه امروز دیگر منابع زیرزمینی به عنوان سرمایه یک جامعه محسوب نمی شود، عنوان کرد: در حال حاضر داشتن منابع انسانی غنی، کارآمد و متخصص به عنوان سرمایه اصلی یک جامعه به حساب می آید.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه امروز نگاه به آموزش و پرورش تغییر پیدا کرده، بیان داشت: در حال حاضر دیگر آموزش و پرورش به عنوان یک دستگاه هزینه بر محسوب نمی شود بلکه به یک دستگاه مولد توسعه و پیشرفت تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بعد از انقلاب به یک جایگاه ویژه دست یافته است، یادآور شد: در طول این چند سال مسئولین توجه ویژه ای به آموزش و پرورش داشته اند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به پیچیدگی و گسترده بودن نهاد آموزش و پرورش اشاره و خاطر نشان کرد: این نهاد با فکر و اندیشه افراد سر و کار دارد و در نتیجه وظیفه آموزش و پرورش تربیت نیروی انسانی جامعه به نحو احسن است.

ماکنعلی با تاکید بر اینکه معلم کلیدی ترین نقش را در تربیت نیروی انسانی یک جامعه دارد، عنوان کرد: معلم مهمترین مولفه آموزش و پرورش محسوب می شود.

وی با اشاره به صفات مهمی که یک معلم باید داشته باشد، ادامه داد: مهر و عطوفت اولین مولفه مهم یک معلم برای حضور در کلاس درس است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه معلم باید در سایه محبت فعالیتهای علمی را به دانش آموز منتقل کند، یادآور شد: عشق و علاقه به کار نیز یکی از مولفه های موفقیت یک معلم محسوب می شود.

ماکنعلی لیاقت و شایستگی را به عنوان یک مولفه مهم دیگر برای معلمان برشمرد و خاطرنشان کرد: تعلیم و تربیت کار ساده ای نیست و هر کسی نمی تواند یک معلم موفق باشد.

وی عنوان کرد: اخلاص در کار نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه های مهم یک معلم محسوب می شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با با تاکید بر اینکه امروز در شرایط حساسی هستیم، بیان داشت: معلمان باید توجه داشته باشند که نوجوانان و جوانان که امانتهای الهی و بزرگ خانواده ها نزد آنها محسوب می شود و باید در جهت علم آموزی و تقویت بنیه دینی و اعتقادی آنها کوشا باشند.

ماکنعلی با بیان اینکه باید توجه داشت که تنها نقش معلم آموزش و انتقال مفاهیم نیست، یادآور شد: تقویت روحیه دینداری دانش آموزان، رفتار مناسب و بالا بردن روحیه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان نیز از جمله کارهای مهم یک معلم محسوب می شود.

کد مطلب 1154226

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