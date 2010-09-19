ساخت مسکن از سوی خیرین باید هدفمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شمس ارجمندی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: موج جمعیتی ایجاد شده نسل جوان از دهه 60 تاکنون رویکرد جدیدی در فعالیتهای خیرین با نگرش به رفع اساسی ترین نیازهای آنان که تامین سرپناه محسوب می شود را به وجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه نیازمند تعامل گسترده تری با اداره کل اوقاف و امور خیریه استان هستیم، افزود: وجود احکام شرعی از سوی مراجع عالیقدر به خصوص آیت الله ناصر مکارم شیرازی مبنی بر استفاده ثلث وجوهات شرعیه در امور انساندوستانه برای اقشار جوان و نیازمندان واقعی جامعه، هدفمند شدن فعالیتها را در این بخش لازم و موثر توصیف می کند و تاکید بر آن یک ضرورت در فعالیتهای اجتماعی است.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان فارس عنوان کرد: پیشنهاد تعامل هرچه بیشتر با اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس ارائه شده تا از گسترش فعالیتها به نفع گروه های هدف بهره مند شویم.

ارجمندی گفت: تامین مسکن آنهم با نظارت خیرین در تمام مراحل ساخت و واگذاری با بهره گیری از امکانات دولتی به صورت رایگان گامی ارزنده در شکل گیری جامعه ای ایده آل و کاهش معضلات اجتماعی با افزایش آمارهای ازدواج و تشکیل خانواده و مسئولیت پذیری جوانان خواهد بود و در چنین شرایطی سرلوحه فعالیت خیرین در این برهه از زمان، مسکن سازی به نفع نیازمندان است.

وی همچنین به راهکارهای موجود برای ساخت مسکن از سوی خیرین اشاره کرد و گفت: خیرین می توانند با وقف ملک احداث شده مالکیت آن را به صورت موقت در اختیار دیگران قرار دهند و یا کمکهای بلاعوض خود را معطوف به گروه های هدف کنند همچنین خیرین می توانند با پرداخت وام قرض الحسنه، مشارکت خداپسندانه ای را توام با سهم آورده متقاضیان داشته باشند.