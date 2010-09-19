70 درصد فندق مناطق کوهستانی گیلان برداشت شد

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان فندق از مناطق کوهستانی شهرستانهای رودسر، املش، رودبار، تالش و آستارا برداشت شده است.

وی یادآور شد: سطح زیرکشت این محصول حدود 17 هزار هکتار بوده که 80 درصد سطح زیرکشت فندق کشور را به خود اختصاص داده است.

فندق با نام علمی Corylus avellana درختچه‌ای است به ارتفاع تقریبا دو متر که در نواحی مساعد تا ارتفاع شش متر نیز می‌ رسد.

درخت فندق بومی اروپا و آسیای صغیر است، برگهای درخت فندق پهن و نوک‌ تیز با دو ردیف دندانه، به‌ رنگ سبز و یا دمبرگی بطول تقریبا یک سانتیمتر است.

فندق دارای دو نوع گل نر و ماده ‌است که بصورت سنبله آویخته در پائیز ظاهر می‌شود، فندق گرد 1.5 تا 2.5 سانتیمتر است، دارای پوششی سبز رنگ بوده که پس از خشک شدن به مروراز آن جدا می شود.