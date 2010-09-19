دانش آموزان خرد دیگر به "مدرسه اتوبوسی" نمی روند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دانش آموزان دبستان دولتی "خرد" که تا فروردین ماه سال جاری در دو دستگاه اتوبوس کهنه و فرسوده درس می خوانند، مهر ماه امسال همانند دیگر بچه های ایران و گلستان زمین، به مدرسه جدیدشان می روند.

مدرسه جدید دانش آموزان نتیجه پیگیری خبرنگاران "مهر" در استان گلستان و تعامل و همکاری مثبت مسئولان ارشد آموزش و پرورش با رسانه بوده است.

فروردین ماه سال جاری در پی انتشار گزارشی مبنی بر "تحصیل 27 دانش آموز در مدرسه ای با گیربکس و کلاج و دنده" مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند، برای این دانش آموزان این منطقه مدرسه ای نو بسازند.

دانش آموزان مدرسه اتوبوسی خرد سالها آرزو داشتند تا مدرسه ای ثابت برایشان ساخته شود تا مجبور به ترک تحصیل و بازماندن از علم آموزی نشوند و آرزوی این کودکان پاک و معصوم با پیگیری خبرگزاری مهر و همت و تلاش مضاعف مسئولان آموزش و پرورش محقق شد.

این دانش آموزان سالها بر روی صندلیهای نامناسب، فضای کلاس درس کوچک که در فصل گرما برای خنک کردن و در فصل سرما و زمستان برای گرم کردنش با مشکل مواجه بودند، درس می خوانند و سال تحصیلی جدید در کلاسی نو با صندلی های نو و تازه روبرو هستند.

" گلبهار " دانش آموز کلاس سوم مدرسه خرد که امسال به کلاس چهارم می رود، اظهار داشت: سالها بچه های ایل عشایرمان در آروزی داشتن مدرسه ای جدید و نوساز بودند که این آروز در سال جاری برآورده شد.

وی که دلش برای ماه مهر و روز بازگشایی مدرسه تنگ شده است، اظهار داشت: بچه های دبستان خرد برای رفتن به مدرسه جدید لحظه شماری می کنند و در آروزی اول مهر و رفتن به مدرسه جدید هستند.

این دانش آموز عشایر نشین گنبد با اشاره به اینکه در سالهای گذشته برخی از دانش آموزان به دلیل نداشتن مدرسه مناسب، ترک تحصیل می کردند، گفت: مدرسه جدید موجب شد تا ایل عشایر نشینمان، رغبت بیشتری برای فرستادن کودکان بویژه دختران برای مدرسه داشته باشند.

"علی ، فرهاد، نادر، محمد"، .... نیز از دیگر دانش آموزان مدرسه اتوبوسی هستند که دلشان برای مدرسه اتوبوسی شان تنگ شده است و در آروزی ماه مهر هستند تا هم مدرسه اتوبوسی را ببینند و هم به مدرسه جدید روند.



این دانش آموزان می خواهند همزمان با بازگشایی مدارس و به عشق مدرسه جدید و همشاگردیهایشان شعر بازآمد بوی ماه مدرسه را در حیاط مدرسه همنوایی کنند.

دبستان دولتی خرد در سال 79 تاسیس شد و این دانش آموزان تاکنون در مدرسه سیار با فضای نامناسب و غیر بهداشتی تحصیل می کردند.

در پی انتشار گزارش خبری مهر از وضعیت تحصیلی دانش اموزان دبستان دولتی خرد، یک دستگاه کانکس دوکلاسه، یک کانکس سرویس بهداشتی مجهز، تانکر آب، موتور برق، میز و صندلی جدید و یک دستگاه کامپیوتر برای دانش آموزان تهیه شد.





دانش آموز منطقه عشایرنشین چالقورب بخش "داشلی برون" گنبد کاووس که از روستای مرزی استان گلستان است که پیش از این در دو دستگاه اتوبوس سیار به تحصیل می پرداختند و در یک کلاس آن دانش آموزان پایه اول تا چهارم و در کلاس دیگر دانش آموزان پایه پنجم تحصیل می کردند.



دانش آموزان مدرسه خرد همراه با ایل عشایر کوچ می کنند و شش ماه از سال در مدرسه ای در منطقه چال قورت و بقیه سال تحصیلی را در مدرسه روستای "هوتن" که آن نیز به صورت سیار است، تحصیل می کنند.



هر سال این دانش آموزان از 20 آبان ماه همراه با کوچ عشایر به منطقه چالقورب به مدرسه خرد می روند و اردیبهشت سال دیگر به مدرسه هوتن رهسپار می شوند.

جامعه عشایری استان گلستان را دو تیپ از عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان و عشایر نیمه کوچنده ترکمن تشکیل می دهند که قلمرو زیستی آنان حدود 350 هزار هکتار از مراتع شهرستانهای گنبدکاووس، کلاله و مراوه تپه است.



عشایر کوچنده اکراد در قالب 21 طایفه مستقل و هزار و 978 خانوار و بالغ بر 10 هزار و 991 جمعیت همه ساله برای چرای دام خود به این استان کوچ می کنند و عشایر نیمه کوچنده تراکمه هزار و 552 خانوار که به صورت درون استانی با بردهای کوتاه کوچ می کنند.



همزمان با سال تحصیلی، بیش از 300 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف در استان به تحصیل می پردازند و در سال گذشته از مجموع دانش آموزان استان بیش از 76 هزار نفر در پایه اول راهنمایی و ابتدایی تحصیل کردند.

