گزینش معلمان بر اساس مشیت الهی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی باقرزاده ظهر یکشنبه در مراسم تحلیف معلمان جدید الاستخدام قمی که در سال سینما تربیت برگزار شد با بیان اینکه معلمی افتخاری است که نسیب هر شخصی نمی‌شود، ابراز داشت: اعتقاد دارم لطف و مشیت الهی مقدر شده است تا شما معلم شوید و گرنه فرایند گزینش، اسباب و وسیله‌ای بیش نیست.



وی افزود: معلمی یک شیوه زندگی است و هرشخصی ابتدای به ساکن نمی‌تواند خود را معلم بداند بلکه آرام آرام و به تدریج آن را کسب می‌کند و به جایی می‌رسد که تمام وجودش زبان گویای تعلیم و تربیت می‌شود.



وی با بیان این که هر معلمی برای موفقیت در کارش ابتدا باید انسان را به درستی بشناسد، ادامه داد: اگر ما در نظر داشته باشیم که خداوند بخشی از روح خود را در انسان دمیده است نوع روابط ما با آن متفاوت می‌شود.



باقرزاده با اشاره به اصل کرامت انسان گفت: همه انسان‌ها از کرامت برخوردارند و نباید به هیچ دلیل به این جوهره ذات انسانی بی‌توجهی کرد و در آموزه‌های ما نیز بر این مسئله بسیاری تأکید شده است.



وی همه انسان‌ها را قادر به فراگیری علوم دانست و تصریح کرد: خداوند به انسان قدرت یادگیری بی‌انتهایی بخشیده است و این طور نیست که یادگیری برخی افراد محدود شده باشد و خداوند انسان‌ها را به واسطه همین استعداد مسجود فرشتگان قرار داد.

تعلیم و تربیت با education متفاوت است



رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت‌های مردمی با بیان این که باید مفهوم تربیت را به درستی فهمید و به این نکته نیز توجه داشت که تعلیم و تربیت معادل education نیست چرا که این واژه بر اساس مبانی غربی است و هیچ ارتباطی با تعلیم و تربیت به معنای اسلامی آن ندارد.



وی با اشاره به سند ملی تعلیم و تربیت خاطر نشان کرد: در این سند تعلیم و تربیت به عنوان جریانی زمینه ساز هدایت جامعه به سمت رشد همه جانبه و تکوین هویت فرد تا جایی که شایستگی لازم را پیدا کند و موقعیت خود را در کار هر روز بهبود بخشد تا مراتب حیات طیبه را طی کند، تعریف شده است.



باقرزاده ابراز داشت: این نیروهای جدید الورود در زمان خاصی وارد این اداره می‌شوند و امیدوارم ورود آنها در کنار درک مفهوم اسلامی تعلیم و تربیت منجر به موج جدیدی از تغییرات شود.