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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه منصوب شد

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه منصوب شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی وزیر کشور، معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، با حکم وزیر کشور، عبدالمجید واحدی به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

در این حکم آمده: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

واحدی پیش از این مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری وسرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه را بر عهده داشت.

همچنین روز گذشته سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، بابک دلفانی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری منصوب کرد.

کد مطلب 1154232

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