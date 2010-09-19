به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، با حکم وزیر کشور، عبدالمجید واحدی به عنوان معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه منصوب شد.

در این حکم آمده: امید است ضمن تلاش در جهت ایجاد هماهنگی و تعامل با کلیه نهادها، سازمانها و دستگاه های کشوری و لشکری استان و بهره گیری از استعدادها و توانمندی نیروهای لایق، دلسوز و کارآمد در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران، اجرای برنامه های دولت و خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

واحدی پیش از این مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری وسرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری کرمانشاه را بر عهده داشت.

همچنین روز گذشته سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه، بابک دلفانی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری منصوب کرد.