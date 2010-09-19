به گزارش خبرنگار مهر، کدکنی به عنوان استادتمام و عضو رسمی هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از چند روز دیگر به کلاس درس بازمی‌گردد.

گروه ادبیات فارسی این دانشکده واحدهایی را در برخی مقاطع تحصیلی گرایش‌های مختلف رشته زبان و ادبیات فارسی برای استاد شفیعی‌کدکنی در نظر گرفته و برنامه ترم آتی او بسته شده است.

خبرنگار مهر از دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کسب اطلاع کرد و در پیگیری این سوژه مشخص شد که در ترم پائیزه مقاطع فوق‌لیسانس و دکتری پذیرای استاد شفیعی کدکنی خواهند بود با این وجود در مورد واحدهای درسی مورد اشاره اطلاع دقیقی حاصل نشد.

محمدرضا شفیعی‌کدکنی اوایل شهریورماه سال گذشته و در آستانه 70 سالگی برای یک فرصت مطالعاتی و نیز تدریس در دانشگاه پرینستون، راهی ایالت نیوجرسی در ایالات متحده آمریکا شد.

این سفر در حالی صورت می‌گرفت که همزمان خبرهایی تائید نشده مبنی بر صدور حکم بازنشستگی وی به گوش می‌رسید.

محمدرضا شفیعی‌کدکنی از جمله نویسندگان و شاعران مشهور امروز ایران به شمار می‌رود که با آثار تئوریک مهمی مانند "موسیقی شعر" به جایگاهی ویژه دست یافت.

زمزمه‌ها، شبخوانی، از زبان برگ، بوی جوی مولیان، از بودن‌ و سرودن، مثل درخت‌ در شب‌ باران و هزاره‌ دوم‌ آهوی‌ کوهی برخی از مجموعه‌های شعری شفیعی کدکنی و صور خیال در شعر فارسی، موسیقی شعر، تصحیح اسرارالتوحید نوشته محمد بن منور، تصحیح تاریخ نیشابور نوشتهٔ حاکم نیشابوری، تصحیح آثار عطار نیشابوری، تصحیح مختارنامه، تصحیح مصیبت نامه، تصحیح منطق‌الطیر، تصحیح اسرارنامه، تصحیح دیوان عطار و تصحیح آفرینش و تاریخ نیز از دیگر آثار نظری، انتقادی، تصحیحی و ترجمه‌ای کدکنی است.