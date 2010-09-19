به گزارش خبرنگار مهر، کدکنی به عنوان استادتمام و عضو رسمی هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از چند روز دیگر به کلاس درس بازمیگردد.
گروه ادبیات فارسی این دانشکده واحدهایی را در برخی مقاطع تحصیلی گرایشهای مختلف رشته زبان و ادبیات فارسی برای استاد شفیعیکدکنی در نظر گرفته و برنامه ترم آتی او بسته شده است.
خبرنگار مهر از دفتر ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کسب اطلاع کرد و در پیگیری این سوژه مشخص شد که در ترم پائیزه مقاطع فوقلیسانس و دکتری پذیرای استاد شفیعی کدکنی خواهند بود با این وجود در مورد واحدهای درسی مورد اشاره اطلاع دقیقی حاصل نشد.
محمدرضا شفیعیکدکنی اوایل شهریورماه سال گذشته و در آستانه 70 سالگی برای یک فرصت مطالعاتی و نیز تدریس در دانشگاه پرینستون، راهی ایالت نیوجرسی در ایالات متحده آمریکا شد.
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