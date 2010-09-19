31.5 درصد جمعیت کشور را روستاییان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، منوچهر فراقی ظهر یکشنبه در همایش دهیاران استان سمنان گفت: تاکنون دهیاری در بیش از 25 هزار روستای کشور ابلاغ شده است و باید تا پایان برنامه پنجم توسعه37 هزار روستای کشور صاحب دهیاری باشند.

به گفته وی، حدود 63 هزار روستا در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص وظایف دهیاران گفت: 47 وظیفه بر عهده دهیاری های کشور است در حقیقت نقش شهرداری ها را در دهستان ها بر عهده دارند.

به گفته وی، اعتبارات دهیاری های کشور در برخی از شاخص ها تا چهار برابر افزایش یافته است و تاکنون 19 تفاهم نامه همکاری با نهادها و سازمانهای مختلف برای همکاری دهیاری های کشور منعقد شده است.

سرپرست معاونت امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خاطرنشان کرد: 25 دستگاه اجرایی مختلف در روستاهای کشور مشغول فعالیت هستند.