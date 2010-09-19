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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۹

یک نماینده مجلس:

اگر نظارت موثرتری داشتیم امروز شاهد بی توجهی به شان مجلس نبودیم

اگر نظارت موثرتری داشتیم امروز شاهد بی توجهی به شان مجلس نبودیم

عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به اتفاقات اخیر در رابطه مجلس و دولت در مورد اجرا نشدن کمک به توسعه مترو گفت: اگر نظارت موثرتری بر اجرای قوانین داشتیم و از ابزارهایی همچون سئوال و تذکر به درستی استفاده می شد امروز شاهد بی توجهی به شان جایگاه و اعتبار مجلس نبودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر یوسف نژاد با تاکید بر این که تداوم بی توجهی دولت به اجرای برخی قوانین و از جمله قانون کمک به توسعه مترو ریشه در ضعف نظارتی ما دارد گفت: مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون دارد این در حالی است که در این سالها مجلس بیشتر روی قانونگذاری متمرکز شده و از وظیفه نظارت بر اجرای قانون غفلت کرده است.

وی با بیان اهمیت نظارت بر اجرای قوانین گفت: مجلس باید در موضوع نظارت، از ابزارهای قانونی خود استفاده کند و اجازه ندهد که مجریان قوانین را نادیده بگیرند.

این نماینده مجلس افزود: در حال حاضر شاهد هستیم که نظارت ضعیف مجلس، باعث شده تا قوانین در موارد زیادی مورد بی مهری قرار گیرند و در تصویب آئین نامه ها و بخشنامه های اجرایی نیز توجهی به این قواین نشود.

یوسف نژاد گفت: معتقدم مجلس باید نظارت خود را قوی تر کرده و از ابزارهایش بیشترین استفاده را بکند چرا که این موضوع هم به نفع تعامل دو قوه است و هم این که شان و جایگاه مجلس را حفظ می کند.

کد مطلب 1154235

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