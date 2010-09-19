مراسم بزرگداشت ایرانشناس سوئدی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور ایرانشناسان و استادان زبان و ادبیات فارسی، دوستداران شعر و ادب و همچنین علاقمندان به آثار اریک هرمه لین برپا شد بهمن معظمی وابسته فرهنگی کشورمان در سوئد گفت: تقدیر از بزرگان و فرهیختگان، تجلیل و سپاس از اندیشه و خدمات آنان به همنوعان و جامعه است.

وی با اشاره به آثار هرمه لین گفت: بی شک این پژوهشگر از پیشگامان معرفی‌ اندیشه، شعر و ادبیات ایران زمین به جامعه سوئد بوده است و در این خصوص سهم بزرگی‌ را به خود اختصاص داده است لذا اریک هرمه‌لین به جامعه ایران هم تعلق دارد، هر چند هیچگاه به ایران سفر نکرد.

دکتر محمود حسن آبادی استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اپسالا نیز با اشاره به گستردگی و غنای فرهنگ ایران و زبان و ادبیات فارسی گفت: زبان فارسی و فرهنگ ایران با هم پیوستگی دارند و تفکیک آنها غیر ممکن است از این‌رو است که اریک هرمه لین با ترجمه آثار شاعران برجسته ایران علاوه بر معرفی این آثار به سوئد و حوزه اسکاندیناوی فرهنگ ایران را هم معرفی کرده است.

وی با اشاره به فراز و فرودهای روابط سیاسی و تجاری کشورها با یکدیگر ، ارتباطات فرهنگی را ارتباطی موثر، مهم و ماندگار ارزیابی کرد.

یوهان هرمه لین پژوهشگر و از خانواده اریک هرمه لین در ادامه مراسم ضمن تشکر از رایزنی فرهنگی ایران ، به زندگی این محقق و سفرهای او پرداخت.

وی با اشاره به سفرهای اریک به آمریکا، انگلستان، جامائیکا، استرالیا و هند گفت: در هند بود که هرمه لین با زبان و ادبیات فارسی آشنا شد و پس از بازگشت به سوئد با ترجمه بوستان سعدی در سال 1918 ترجمه اشعار فارسی را آغاز کرد.

یوهان درادامه به معرفی آثار زبان و ادبیات فارسی که از سال 1918 تا 1943 توسط اریک هرمه لین به سوئدی ترجمه شده است پرداخت و گفت : در این مدت اریک بیش از 10 هزار صفحه و حدود 100 هزار بیت شعر فارسی را با امانتداری دقیق به سوئدی ترجمه کرد که از آن جمله می‌توان به بوستان سعدی، گلشن راز شبستری، رباعیات خیام، پند نامه، تذکره الالیا و منطق الطیر عطار، مثنوی مولوی، دوبیتی‌های باباطاهر، کلیله و دمنه، حدیقه الحقیقه سنایی، اسکندرنامه نظامی و حدود یکصد صفحه از شاهنامه فردوسی اشاره کرد.

در پایان این مراسم تابلوخط طراحی شده از نام هرمه لین به وی اهداء شد.

دکتر کریستین یورانسون رئیس موزه مدیترانه، لی لی عبادی مترجم سوئدی گلستان سعدی، دکتر لیدیا لئونتوا استاد زبان فارسی دانشگاه تالین در استونی از دیگر شرکت کنندگان در این برنامه بودند.