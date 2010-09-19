شیوع هپاتیت های غیرویروسی در کشور افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدموید علویان شایعترین علت کبد چرب را چاقی و اختلال در چربیهای خون عنوان و اظهارداشت: امروزه با صنعتی شدن شهرها و کم تحرکی، استفاده از تغذیه نامناسب نظیر فست فودها، روغنهای غیراستاندارد، کاهش مصرف میوه و سبزیجات، افزایش مصرف شکر، قند، شیرینی و نوشابه های گازدار سبب شده است که با رشد فزاینده چاقی مواجه شویم.

وی با بیان اینکه با رشد هپاتیت های ناشی از کبد چرب در شرایط کنونی شاهد سیر کاهنده انواع هپاتیت های ویروسی نسبت به 18 سال پیش هستیم، گفت: ورود واکسن هپاتیت B به برنامه واکسیناسیون کشوری و واکسینه شدن نوزادان و افراد پرخطر علیه این بیماری، آموزش همگانی از طریق رسانه ها برای آشنایی و دوری از عوامل خطر میزان بروز هپاتیت B,C را در سالهای اخیر کاهش داده است.

رئیس سومین کنگره بین المللی هپاتیت تهران عمده ترین راه انتقال هپاتیت C را پیش از این اعتیاد تزریقی عنوان کرد و افزود: اما هم اکنون با اجرای برنامه کاهش آسیب و درمان معتادان پرخطر راه انتقال هپاتیت از اعتیاد تزریقی به انتقال جنسی تغییر کرده است.

علویان با بیان اینکه در گذشته سربازخانه ها و زندانها محلی برای استفاده از سرسوزن مشترک و کانونی برای انتشار هپاتیت C به شمار می رفت، گفت: هپاتیت به معنای التهاب سلولهای کبدی است که عوامل متعدد ویروسی نظیر (E,D,C,B,A) و عوامل غیرویروسی نظیر کبد چرب، مصرف الکلی و چاقی آن را سبب می شود اما متاسفانه هم اکنون شاهد شیوع هپاتیت های غیر ویروسی براثر کبد چرب ناشی از چاقی و دیابت در کشور هستیم.

سومین کنگره بین المللی هپاتیت تهران با همکاری مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم(عج)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه تورینو ایتالیا از 14 تا 16 مهر ماه امسال در تالار امام علی(ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در این کنگره می توانند با مراجعه به وب سایت www.THC3.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.