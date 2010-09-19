واقعیتهای دفاع مقدس به خوبی منتقل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سردار محمد نظر عظیمی بعداز ظهر شنبه در آستانه سیمین سالگرد دفاع مقدس در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: دفاع مقدس حادثه ای بزرگ برای کشورمان بود که متاسفانه تا کنون حوزه فرهنگ وهنر به خوبی به آن نپرداخته است.

وی با اشاره به اهمیت دفاع جنگ برای کشورهای مختلف دنیا گفت: در خیلی از کشورهای دنیا وقایع بسیار کوچک تر از هشت سال دفاع مقدس را بسیار به گونه ای برای سال های متمادی مطرح می کنند که مردم فکر می کنند که آن واقعه بسیار بزرگ ومهم بوده است.

سردارعظیمی در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگ دفاع مقدس گفت: اگر بتوانیم فرهنگ دوران هشت سال دفاع مقدس را بر جامعه امروز حاکم کنیم، کشور در مقابل بسیاری از تهدیدات مصون خواهد ماند.

وی با اشاره به استفاده از رزمندگان بعنوان اسناد زنده دفاع مقدس در انتقال خاطرات و مفاهیم واقعی دفاع مقدس گفت: استفاده از رزمندگان بعنوان اسناد زنده دوران دفاع مقدس تحت عنوان راوی در برنامه های مختلف می تواند در انتقال ارزشهای آن دوران به نسل امروز بسیار موثر باشد.

فرمانده سپاه نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: برنامه های این هفته امسال با توجه به این موضوع که سیمین سالگرد دفاع مقدس است به مدت دو هفته از 26 شهریور آغاز و تا نهم مهر ماه ادامه خواهد داشت.

وی با تشریح برنامه های سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه در هفته دفاع مقدس گفت: در 26 شهریور که بنام روز "رزمندگان، انس با قرآن و عطرت در دفاع مقدس " نامگذاری شده محفل انس با قرآن در شهرستانها برگزار شد و امروز 27 مهر نیز با نام " رزمندگان، عشق به ولایت و رهبری در دفاع مقدس" نامگذاری شده و دیدار رزمندگان با ائمه جمعه در شهرستانها انجام شد.

عظیمی افزود: 28 شهریور با نام " رزمندگان، وحدت و برادری نیروهای مسلح در دفاع مقدس" نامگذاری شده و در این روز همایش اخوت بین نیروهای مسلح در سطح شهرستانهای استان برگزار می شود همچنین در 29 شهریور نیز که به نام روز "رزمندگان و بسیج اقشار در دفاع مقدس" نامگذاری شده در سراسر استان مراسمی در مراکز آموزش عالی و دبیرستانها برگزار می شود.

وی ادامه داد: در روز 30 شهریور با نام "رزمندگان و نقش روحانیت در دفاع مقدس" گردهمایی طلاب رزمنده را خواهیم داشت و در 31 شهریور با نام "رزمندگان، صلابت و 30 سال پایداری" شاهد برگزاری رژه نیروهای مسلح خواهیم بود، همچنین در این روز مسابقه تنیس روی میز بسیج کشور، مسابقه زندگینامه شهیده مریم فرهانیان در حوزه مقاومت بسیج جامعه زنان و مسابقه پیامک به عنوان سنگر را خواهیم داشت.

عظیمی با بیان اینکه روز اول مهر روز "شهیدان، سربازان و 30 سال پایداری" نام گذاری شده است، گفت: در این روز نمایشگاه جلوه های ایثار افتتاح و تا نهم مهر ماه برپا خواهد بود، این نمایشگاه مشتمل بر سه بخش فرهنگی، تجهیزات نظامی و شبیه سازی جبهه های غرب است.

وی برگزاری یادواره شهدای سرباز برای اولین بار را از دیگر برنامه های این روز معرفی کرد و گفت: در این مراسم یاد 740 شهید سرباز سپاه استان گرامی داشته می شود.

عظیمی تصریح کرد: در روز دوم مهر نیز که با نام: فرماندهان، ولایت مداری و 30 سال پایداری" نامگذاری شده زنگ مقاومت در مدارس استان به صدا در می آید.

وی افزود: در روز سوم مهر با نام "جوانان، آمادگی دفاع عمومی و 30 سال پایداری" همایش تجلیل از خانواده های دو شهید و بالاتر و تک فرزند بسیجی برگزار و مراسم شبی با خاطره در شهرهای کرمانشاه، کنگاور، سنقر و سرپل ذهاب برگزار می گردد.

عظیمی عنوان روز چهارم مهر ماه را " زنان، صیانت از انقلاب و 30 سال پایداری" عنوان و گفت: در این روز مراسم آزادسازی گیلانغرب برگزار می شود، همچنین گردهمایی تجلیل از زنان عرصه ایثار را خواهیم داشت.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه افزود: در روز پنجم مهر ماه با نام " جهادگران، ایثارگران و 30 سال پایداری" گردهمایی رزمندگان دوران دفاع مقدس، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به میزبانی سپاه و جشنواره استانی تئاتر بسیج برگزار می شود.

وی گردهمایی روحانیون بسیجی را عنوان برنامه ششم مهر ماه با نام "دشمن ستیزی، استکبار ستیزی، مقاومت اسلامی و 30 سال پایداری" ذکرکرد.

عظیمی ادامه داد: در روز هفتم مهر ماه که با نام "رزمندگان و نقش فرماندهان در دفاع مقدس" نامگذاری شده گردهمایی پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس را خواهیم داشت.

وی عناوین روزهای هشتم و نهم مهر ماه را به ترتیب "رزمندگان، ایثار و دوستی در دفاع مقدس" و "رزمندگان، نقش خانواده و پشتیبانی مردمی در دفاع مقدس" اعلام و تصریح کرد: در این روزها گردهمایی خانواده های رزمنده و برنامه هایی به این مناسبت را خواهیم داشت.

فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه خاطر نشان کرد: امسال در کلیه پایگاه های مقاومت، کانون ها و واحدهای بسیج هر کدام یک مراسم به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شود تا مردم با حال و هوای دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا شوند.