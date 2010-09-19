صادرات کشاورزی همدان 18 درصد کاهش یافت

محمد مهدی فرشچی ‌موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: کاهش صادرات سیب‌زمینی به دلیل ایجاد تعرفه‌ واردات کالا از سوی کشور عراق بر محصولات کشاورزی کشور ایران، باعث این امر بوده است.

وی با اشاره به اینکه در پنج ماه نخست سال جاری 199 میلیون و 262 هزار و 562 دلار کالای تولیدی استان همدان از گمرک کشور به دیگر کشورها صادر شده است، افزود: به استناد آمار ارائه شده توسط دستگاه‌های ذیربط استان همدان در این مدت 88 میلیون و 900 هزار دلار کالا در بخش صنایع و معادن، 81 میلیون و 863 هزار دلار در بخش جهاد کشاورزی، 18 میلیون و 631 هزار دلار در بخش صنایع دستی و 9 میلیون و 867 هزار دلار در بخش فرش به دیگر کشورها صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان با بیان اینکه صادرات کالای با تولید منشأ تولید همدان در مدت مشابه سال گذشته 216 میلیون و 828 هزار دلار بوده، ادامه داد: صادرات این رقم از کالا در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با هفت درصد کاهش مواجه بوده است.

فرشچی کاهش قیمت صادراتی سیمان را نیز در کاهش میزان صادرات موثر دانست و گفت: صادرات کالا در بخش صنایع و معادن با 11 درصد کاهش و در بخش کشاورزی با 18 درصد کاهش روبروست.