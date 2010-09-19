سینمای سه بعدی در غار کتله خور نصب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی احمدیان بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان زنجان افزود: این سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده است که در کتله خور و از لایه های زیرین این غار که مردم از آن بازدید نمی کنند و زیبایی های بیشتری نیز دارد، با استفاده از فناوری های نوین، فیلمبرداری سه بعدی انجام دهد.
وی ادامه داد: این فیلم ها سپس در سینمای سه بعدی که در محل اتاق انتظار غار راه اندازی خواهد شد، در معرض دید مردمی قرار می گیرد که در انتظار ورود به غار و بازدید از آن هستند.
احمدیان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم این طرح را تا نوروز سالجاری که پیک بازدید از این غار است، اجرایی نمائیم افزود: برنامه ریزیهای گسترده ای برای توسعه و بهینه سازی زیر ساخت های گردشگری در غار کتله خور صورت گرفته است.
احمدیان افزود: البته این طرح نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیون تومانی دارد که در صورت تامین آن، تا نوروز سال 90 به بهره برداری می رسد.
غار کتله خور جهانی زیبا و شگفت انگیز در دل کوههای آهکی
غار کتله خور به طول تقریبی 10 کیلومتر در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده واقع شده و در بهار سال 1331 هجری شمسی توسط یک هیئت کوهنوردی و با همکاری مرحوم سید اسدالله جمالی شناسایی و کشف شد.
کتله خور بدست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی و بلندیهای راحت و دنج است.
کتله خور بدست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی و بلندیهای راحت و دنج است.
فاصله این غار با مرکز شهرستان 85 کیلومتر است. این منطقه به بخش افشار یا قشلاقات معروف است و ساکنان آن از ایل معروف به شاهسون های افشاری تشکیل یافتهاند.
از عمق 150 متری تا عمق 700 متری به نسبت زیادی در غار گشایش حاصل شده و شعب متعددی بوجود آمده است. در مکانهایی که از ریزش مصون مانده استالاگیتها و استالاگمیتها خودنمایی میکنند. استالاگیتها و استالاگمیتها با ارتفاع 30 تا 40 متر از کف و سقف غار قرار گرفتهاند که با شنیدن صدای موزون قطرات آب، آهنگهای دلپذیر و مناظر بدیعی، چشم و گوش گردشگر را به خود جلب میکند. پس از عبور از این قسمت، منطقه وسیع و مسطحی ظاهر میشود که به شبستان مساجد شبیه است. در این بخش، در ضلع شرقی آن، استخر آبی به ابعاد 20×35 متر قرار گرفته است.
برای دسترسی به این غار باید از آبادیهای کرسف و زرین رود گذشته و با پشت سر گذاشتن گرماب، در قسمت شمال این منطقه به دهانه غار رسید. دهانه این غار در ارتفاع 11 متر از سطح مسیر که مشرف بر آن است، قرار گرفته و در وضعیت ضلع قطری معادل1.40 متر ارتفاع دارد. ابتدای غار تا عمق 150 متری، شبیه به راسته بازارهای معمولی است، با این تفاوت که عناصر و اندامهای آن اندکی از بازار کوچکتر میباشد. کف این قسمت را لایه ضخیمی از خاک و خاکستر پرنموده است.
هم اکنون این غار به صورت سه طبقه خشک و طبقه چهارم به بعد مسیرهائی نیز به صورت آب بوده و زمین شناسان احتمال تشکیل چهار طبقه دیگر را تا سفره آب زیرزمینی داده اند که در سال 2003 میلادی حدود 30 کیلومتر از مسیرهای متعدد غار توسط زمین شناسان آلمانی و سوئیسی نقسه برداری شد و از سال 72 تاکنون تقریبا 5.2 کیلومتر آن به صورت رفت و برگشت آماده بازدید شده است.
به وجود آمدن قندیلها به اشکال مختلف مثل شیر خوابیده، پنجه شیر، پای فیل، لباس عروس، قلع شمع، سگ شکاری، دست شیطان، نخل سوخته، مریم مقدس، دوجادوگر، سفره عقد و عروس و داماد و گفته های زمین شناسان فوق از لحاظ پیدا نشدن انتهای غار وجود مسیرهای دیگر این مهم را ثابت می کند.
مجموعه تفریحی غار کتله خور دارای 12 سوئیت تک خوابه و دو خوابه است که با داشتن امکاناتی نظیر حمام، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی، وسایل پخت و پز، شومینه و ... محیط مناسبی را جهت اسکان شبانه گردشگران فراهم کرده است. چشم انداز مناسب این سوئیت ها، مجاورت در کنار غار، دسترسی به کوه جهت کوهنوردی و استفاده از محیط سد غار کتله خور از سایر مزایای این سوئیت ها است.
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