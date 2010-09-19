سینمای سه بعدی در غار کتله خور نصب می شود

وی ادامه داد: این فیلم ها سپس در سینمای سه بعدی که در محل اتاق انتظار غار راه اندازی خواهد شد، در معرض دید مردمی قرار می گیرد که در انتظار ورود به غار و بازدید از آن هستند. احمدیان با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم این طرح را تا نوروز سالجاری که پیک بازدید از این غار است، اجرایی نمائیم افزود: برنامه ریزیهای گسترده ای برای توسعه و بهینه سازی زیر ساخت های گردشگری در غار کتله خور صورت گرفته است. احمدیان افزود: البته این طرح نیاز به سرمایه گذاری 200 میلیون تومانی دارد که در صورت تامین آن، تا نوروز سال 90 به بهره برداری می رسد. به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد مهدی احمدیان بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه گردشگری استان زنجان افزود: این سرمایه گذار اعلام آمادگی کرده است که در کتله خور و از لایه های زیرین این غار که مردم از آن بازدید نمی کنند و زیبایی های بیشتری نیز دارد، با استفاده از فناوری های نوین، فیلمبرداری سه بعدی انجام دهد.

غار کتله خور جهانی زیبا و شگفت انگیز در دل کوههای آهکی

غار کتله خور به طول تقریبی 10 کیلومتر در پنج کیلومتری بخش گرماب از توابع شهرستان خدابنده واقع شده و در بهار سال 1331 هجری شمسی توسط یک هیئت کوهنوردی و با همکاری مرحوم سید اسدالله جمالی شناسایی و کشف شد.



کتله خور بدست آمده یک کاربرد ترکی بوده که کتله به معنی پستی و بلندی و ناهمواری های داخل غار و خور به معنی راحتی و آسانی است که به صورت کلی به معنی پستی و بلندیهای راحت و دنج است.

فاصله این غار با مرکز شهرستان 85 کیلومتر است. این منطقه به بخش افشار یا قشلاقات معروف است و ساکنان آن از ایل معروف به شاهسون های افشاری تشکیل یافته‌اند.