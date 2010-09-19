جشنواره اقوام ایران زمین گلستان ثبت ملی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر یکشنبه در جمع اعضای ستاد برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گرگان افزود: امسال نیز با توجه به سنت هر ساله و با نظر به اهمیت این جشنواره در معرفی هر چه بهتر اقوام ایرانی و فراهم نمودن بستر مناسب جهت معرفی استان گلستان، اقدام به برگزاری این جشنواره شده است.
وی اظهار داشت: طی سه دوره برگزاری موفق این جشنواره، مردم استان و کشور استقبال بسیار گسترده ای از بخشهای مختلف جشنواره داشتند.
فعالی افزود: جشنواره چهارم فرهنگ اقوام ایران زمین با حضور 400 هنرمند سراسر کشور ضمن برگزاری نمایشگاه محصولات صنایع دستی کشور، موسیقی ها و آیین های اقوام ایرانی اعم از کرد و لر و ترک و بلوچ و سیستانی و ... به معرفی ظرفیت های مختلف گردشگری استان می پردازد.
وی ضمن اشاره به حضور سفرا و 70 میهمان خارجی و همچنین 30 دفتر نمایندگی تور و برنامه های متنوع طبیعت گردی و همایش های علمی در سال های گذشته در این جشنواره، به انعکاس گسترده این جشنواره اشاره داشت و تصریح کرد: این دوره از جشنواره نیز به صورت بین المللی و با حضور گروه هایی از کشورهای فارسی زبان و کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار خواهد شد و برخی از سفرای کشورهای دیگر نیز در این جشنواره حضور خواهند داشت.
وی در ادامه از همکاری ارگان های مرتبط با این جشنواره و تشکیل کمیته های مختلف اجتماعی، نمایشگاهی، انتظامات و امنیت، اطلاع رسانی، پشتیبانی و ... یاد کرد و کمیته ورزش را برای پیگیری ورزش های باستانی و قدیمی از کمیته های جدید این جشنواره برشمرد.
فعالی بر اطلاع رسانی گسترده شبکه های استانی، سراسری و ملی در این جشنواره تاکید کرد و نقش صدا و سیما را در پوشش برنامه های این جشنواره و معرفی هر چه بهتر استان گلستان به عنوان مقصد گردشگری موثر دانست.
چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از سی ام آبان ماه لغایت چهارم آذرماه امسال برگزار می شود.
نظر شما