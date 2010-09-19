375 طرح از اعتبارات بنگاههای زودبازده آذربایجان شرقی به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، در نشست ظهر یکشنبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی مقرر شد برای اجرای این تعداد طرح اعتباری بالغ بر 726 میلیارد ریال از طریق بانک های عامل اختصاص یابد.

با بهره برداری از طرح های یادشده هشت هزار و 462 فرصت جدید شغلی فراهم خواهد شد.

همچنین در این نشست 75 عنوان طرح برای استفاده از تسهیلات مربوط به قانون بودجه برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید که با اجرای این طرح ها اشتغال زایی هزار و 840 نفر در بخش های مختلف فراهم می شود.

پرداخت 18 میلیارد و 800 میلیون ریال برای شش عنوان طرح از محل اعتبارات سپرده گذاری سفرهای استانی هیئت دولت از دیگر مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی بود .

از محل مذکور و از مجموع 440 میلیارد ریال سهم آذربایجان شرقی تاکنون تعداد 75 طرح با اعتباری بالغ بر 272 میلیارد و 850 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده است.