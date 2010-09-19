متخلف شکار و صید تیهو و قمری در خاش دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خاک سفیدی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خاش گفت: مأمورین گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست درچند روز گذشته در حین انجام وظیفه در حوزه استحفاظی این شهرستان موفق شدند تعداد 14قطعه تیهو و سه قطعه قمری از یک نفر متخلف که بدون اخذ مجوز محیط زیست اقدام به زنده گیری، حمل و فروش غیر قانونی پرندگان کرده بود را کشف کنند.



این متخلف به استناد بند «ج» ماده 10 قانون شکار و صید دستگیر و پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال و مبلغ 00/720/3 ریال جریمه بابت ضررو زیان وارده به محیط زیست از متخلف اخذ شد.

همچنین بر اساس ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب هیات وزیران خرید وفروش – عرضه ونگهداری- حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده و کشته واجزای آنها بدون تحصیل پروانه و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.