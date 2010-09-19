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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۴۲

شهر تاریخی جرجان کاووش می شود

شهر تاریخی جرجان کاووش می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر پایگاه شهر تاریخی جرجان و برج قابوس گفت: ساماندهی کارگاه کاووش شهر جرجان انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید عمرانی رکاوندی ظهر یکشنبه در بازدید از این کارگاه گفت: این اقدام که نظافت و پاک‌سازی کارگاه کاووش راشامل می‌شد از سال گذشته آغاز شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فنس کشی اطراف کارگاهی که در سال‌های گذشته در آن کاووش صورت گرفته است نیز پایان یافته، گفت: این اقدام به منظور جلوگیری از ورود افراد بازدید کننده و حیوانات صورت گرفته است.

به گفته عمرانی رکاوندی درحال حاضر مدیر پایگاه شهر تاریخی جرجان و برج قابوس درانتظار دریافت اعتبارات سال جاری است و با محقق شدن این امر اقدامات مورد نظر این پایگاه درسال جاری پیگیری خواهد شد.

شهر تاریخی جرجان بخشهایی از گرگان و گنبد را شامل می شود.

کد مطلب 1154252

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