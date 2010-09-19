سه انفجار خونین در بغداد / بیش از 118 کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بغداد امروز شاهد انفجارهای خونینی بود. یکی از این انفجارها در میدان عدن در شمال بغداد و با استفاده از یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده رخ داد.

انفجار دوم نیز به وسیله خودروی بمگذاری شده در غرب بغداد به وقوع پیوست. این انفجار در محله المنصور رخ داد که شرکت آسیا تل مربوط به تلفن همراه را هدف قرار داده بود.

در این دو انفجار دست کم 18 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات در میدان عدن به چشم می خورد.

بر اثر این انفجار یکی از ساختمانهای اطراف به طور کامل تخریب شد و علاوه بر آسیب بسیار به ساختمان مجاوز محل حادثه حدود 20 دستگاه خودرو آتش گرفت.

خاطرنشان می شود این دو انفجار همزمان در ساعت ده و ده دقیقه به وقت محلی رخ داد.

شبکه الجزیره همچنین از وقوع سومین انفجار خبر داد که بر اثر آن شماری دیگر از شهروندان عراقی کشته و زخمی شدند.