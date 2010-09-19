خانه پینگ پنگ در تمام شهرهای مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زغفری ظهر یکشنبه در جلسه هیئت تنیس روی میز مازندران به دیدار روز جمعه سرپرست فدراسیون تنیس روی میز کشور و مسئولان فدراسیون با قهرمانان ملی پوش مازنی تیم ملی تنیس در مازندران اشاره کرد.

وی افزود: مهندس زارع پور جمعه 26 شهریورماه به اتقاق هیئت مزبور بدون اطلاع قبلی در منزل نوشاد و نیما عالمیان، پوریا و محبوبه عمرانی حاضر و از نزدیک با والدین و محل تمرینات و مسائل و مشکلت مادی و معنوی آنان آشنا شد.

زعفری اظهار داشت: سرپرست فدراسیون در این ملاقات از والدین عالمیان و قهرمانی به پاس زحمات آنها برای توسعه ورزش و یاری رسانی به فرزندانشان قدردانی کرد.

وی افزود: سرپرست فدراسیون اظهار امیدواری کرد: تا با رایزنی هایی که با فرماندار چالوس می کند با در اختیار نهادن زمین مناسب نسبت به ایجاد خانه پینگ پنگ در آن شهرستان و شهرستانهای بابل و ساری در آینده ای نزدیک اقدام کند.

زغفری یادآور شد: با عنایت به اینکه مازندران قطب رشته تنیس روی میز در کشور است بالطبع حق طبیعی استان بوده که در تمامی شهرستان های تابعه نسبت به احداث خانه پینگ پنگ اهتمام جدی صورت گیرد.