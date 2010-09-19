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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

مردم خراسان جنوبی یک میلیارد ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

مردم خراسان جنوبی یک میلیارد ریال به سیل زدگان پاکستان کمک کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی از کمک یک میلیارد و 800 میلیون ریالی مردم استان به سیل زدگان پاکستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سیدرضا حسینی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تقدیر از استقبال پرشور مردم خیر ونیکوکار استان در روز همبستگی با مردم مسلمان وسیل زده پاکستان گفت: از ابتدای این حادثه تاکنون توسط مردم استان بالغ بر680 میلیون ریال نقدی و یک میلیارد و120میلیون ریال کمک جنسی درسطح استان جمع آوری شده است.

وی یادآور شد: این کمک های مردم استان درپی بیانات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطرو تبین ابعاد حادثه عظیم سیل پاکستان و تاکیدات معظم له وپوشش خبری صداو سیما، خبرگزاری ها، رسانه های ارتباط جمعی و مطبوعات جمع آوری شد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: در روز همبستگی با مردم سیل زده پاکستان تعداد 60 پایگاه و 160صندوق در میادین ، معابر اصلی ومیعادگاه های نمازجمعه توسط 300 نفر نیروی افتخاری ، بسیجی کمک های مردمی را جمع آوری کرده اند.

حسینی، از همکاری روحانیت، ائمه جمعه وجماعات، فرمانداران وبخشداران، شوراهای اسلامی و دهیاران تشکر و قدردانی کرد.

کد مطلب 1154256

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