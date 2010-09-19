هتک حرمت قرآن ناشی از عصبانیت استکبار از گسترش اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، عزت الله دهقان ظهر یکشنبه در گردهمایی معلمان تازه استخدام شده آموزش و پرورش لرستان با عنوان" معلم، محورتحول بنیادین" با اشاره به نقش معلم در جامعه اظهار داشت: اگر معلم دارای صلاحیت لازم باشد به طور حتم جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

وی با تشریح ویژگیهای یک معلم از نگاه اسلام، خاطرنشان کرد: اگر معلم به وظیفه الهی خود عمل کند جامعه راه اصلاح را خواهد پیمود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هتک حرمت به ساحت قرآن و طرح توطئه قرآن سوزی توسط کشیش آمریکایی عنوان کرد: دشمنان اسلام و این کشیش آمریکایی خائن و سرسپرده با این جنایت دشمنی آشکار خود را با فرهنگ اصیل اسلامی نشان دادند.

دهقان با بیان اینکه امروز موج اسلام خواهی دنیا را فرا گرفته است، بیان داشت: امروز گسترش روز افزون روحیه دینداری در میان جوانان و اعتقاد به مبانی قرآن کریم استکبار جهانی را عصبانی کرده است.

وی با تاکید بر اینکه پیروزی به طور حتم از آن قرآن خواهد بود، یادآور شد: فرهنگ قرآن آموزی باید در همه مدارس نهادینه شود و نقش آموزش و پرورش در ارتقای فرهنگ دینی در جامعه غیرقابل انکار است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه معلمین سفیران علم و تقوا در آموزش و پرورش محسوب می شوند، خاطر نشان کرد: همچنین معلمان باید در راستا حفظ ارزشهای انقلابی در مدارس تلاش جدی داشته باشند.