طرحهای مصوب دولت در ساوجبلاغ 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ اظهار داشت: اجرای طرح های مصوب دور دوم سفر هیئت دولت به شهرستان ساوجبلاغ ،30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



وی افزود: در سفر دوم هیئت دولت به ساوجبلاغ که مهر ماه پارسال بوقوع پیوست، اجرای 21 طرح عمرانی در این شهرستان به تصویب رسید.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: برای اجرای این طرحها که از جمله مهمترین آنها می توان به ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری و تکمیل و بهره برداری از شهرک صنعتی 800 هکتاری اشاره کرد، 13 میلیارد و300 میلیون تومان نیاز است.



حدادی افزود: از این مقدار اعتبار مصوب، تاکنون دو میلیارد تومان جذب و هزینه شده است و دستگاههای اجرایی این شهرستان برای جذب مابقی اعتبارات تلاش می کنند.



وی بیان کرد: در دور اول سفر هیئت دولت به ساوجبلاغ هم که مهر ماه سال 86 به وقوع پیوست، هفت میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار برای اجرای 73 طرح عمرانی در این شهرستان به تصویب رسید و در مجموع پیشرفت فیزیکی این طرح ها 95 درصد اعلام شده است.

کمک 60 میلیون تومانی مردم به سیل زدگان

فرماندار ساوجبلاغ همچنین گفت: مردم نیکوکار ساوجبلاغ 60 میلیون تومان به سیل زدگان پاکستان کمک کردند.

وی افزود: کمک های نقدی مردم برای ارسال به مناطق سیل زده پاکستان به هلال احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان تحویل شده است.

حدادی بیان داشت: ظرف 20 روز گذشته کمک های غیر نقدی شامل انواع مواد غذایی کنسرو شده، عسل، چادر، پتو و پوشاک در مجموع به ارزش 20 میلیون تومان در ساوجبلاغ جمع آوری شده است.



وی گفت: 500 کارمند خیر شاغل دردستگاه های دولتی ساوجبلاغ هم حقوق یک روز خود را به حساب بانکی اعلام شده برای کمک به سیل زدگان پاکستانی واریز کردند.

این مسئول بیان کرد: جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی (ره) و پایگاه های بسیج شهرستان ساوجبلاغ آماده دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم برای کمک به آسیب دیدگان سیل پاکستان هستند.