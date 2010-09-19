ایران با کسب عنوان نهمی به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ایران امروز در سه ست پیاپی و با نتایج 25-27، 16-25، 16-25 مقابل هند پیروز شد و در میان 15 تیم حاضر در رقابت های والیبال دختران جوان آسیا با کسب عنوان نهم به کار خود پایان داد.

پانزدهمین دوره مسابقات بانوان والیبال جوانان زن آسیا که در ویتنام برگزار می شود روز دوشنبه با شناخت قهرمان این دوره از مسابقات به پایان می‌رسد. این نخستین حضور ایران در این مسابقات بود.

شاگردان میترا شعبانیان در مرحله گروهی رقابت ها مقابل چین و کره جنوبی شکست خورد اما پس از آن مقابل تیم های استرالیا، سریلانکا، هنگ کنگ، نیوزلند و هند پیروز شد.