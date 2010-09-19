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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

صفایی:

عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی 25 درصد افزایش یافت

عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی 25 درصد افزایش یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی طی پنج ماه گذشته از 25 درصد رشد برخوردار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح توسعه بندر شهید رجایی در جمع خبرنگاران گفت: طی پنج ماهه نخست امسال، یک میلیون و 18 هزار و 124 کانتینر "TEU" در بندر شهید رجایی تخلیه و بارگیری شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 25 درصدی را نشان می دهد.

وی در عین حال کل میزان تخلیه و بارگیری کالا در این بندر را 28 میلیون و 315 هزار و 364 تن عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به پنج ماهه سال قبل 10 درصد افزایش یافته است.

صفایی آمار مشابه سال قبل را 4 میلیون و 721 هزار و 74 تن عنوان کرد و افزود: در این مدت همچنین هفت میلیون و 898 هزار و 331 تن کالای غیر نفتی از طریق بندر شهید رجایی به خارج از کشور صادر شد که با رشد چشمگیر 67 درصدی مواجه بوده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به افزایش شش درصدی واردات کالاهای غیر نفتی از این بندر میزان آن را هفت میلیون و 777 هزار و877 تن عنوان کرد.

وی در عین حال از رشد 45 درصدی ترانزیت کالاهای غیر نفتی از طریق این بندر خبر داد و گفت: طی این مدت 809 هزار و 102 تن کالای غیر نفتی از طریق این بندر ترانزیت شده است.

صفایی با اشاره به عملکرد تخلیه و بارگیری مواد نفتی در این بندر خاطرنشان کرد: طی پنج ماهه گذشته منتهی به ابتدای شهریور، 10 میلیون و 299 هزار و 85 تن مواد نفتی از طریق این بندر تخلیه و بارگیری شد که با کاهش 12 درصدی روبرو بوده است.

وی میزان ترانزیت این مواد را در این بندر 68 هزار و 492 تن عنوان کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به کاهش واردات مواد نفتی از این بندر گفت: آمار واردات مواد نفتی نیز طی این مدت به رقم یک میلیون و 272 هزار و 964 تن رسید که 34 درصد کاهش یافته است.

صفایی گفت: طی این مدت 530 هزار و 625 دستگاه کامیون و 18 هزار و 450 دستگاه واگن در این بندر تردد کرده است که به ترتیب 14 و 30 درصد رشد یافته است.

کد مطلب 1154263

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