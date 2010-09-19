نیروی انتظامی مازندران از دارندگان دیپلم دعوت به همکاری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی مازندران به منظور استقرار نظم و امنیت و آسایش عمومی و فردی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تقویت بنیه نیروی انسانی شهرستانای تابعه از بین دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در برخی رشته ها داوطلب مرد می پذیرد.

داوطلبان باید حداقل دارای 18 سال و حداکثر 23 سال تمام در صورت داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی بوده و معدل دیپلم آن نیز کمتر از 14 نباشد .

اعضای خانواده معظم شهدا از امتیاز پنج سال سن ، حذف شرط معدل و شرکت در آزمون برخوردار بوده و داوطلبانی که دارای مهر و غیبت در دفترچه اماده به خدمت سربازی (برای مشمولان)دارای کارت معافیت پزشکی و یا سابقه سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر است، مجاز به ثبت نام است.

داوطلبان پس از احراز شرایط لازم می توانند از تاریخ 21 شهریور ماه جهت ثبت نام به دفتر گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان واقع در ابتدای اتوبان ساری به قائمشهر جنب ترمینال غرب و داوطلبان ساکن غرب استان در رزهای ششم و هفتم مهرماه به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان تنکابن و در روزهای چهار شنبه هفت مهرماه به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان نوشهر مراجعه کنند.

شماره تلفن 2183585- 0151 آماده پاسخگویی به سئوالات داوطلبان است.