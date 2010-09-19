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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۴

سه دوره آموزشی در اتحادیه ناشران برگزار می‌شود

سه دوره آموزشی در اتحادیه ناشران برگزار می‌شود

دوره های آموزشی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در سه دوره تخصصی "آموزش نسخه پردازی و نمونه خوانی"، "آموزش کتابفروشی" و " آموزش صنعت نشر" ویژه مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره آموزش  نسخه پردازی و نمونه خوانی در قالب کلاس نظری و کارگاهی در 24 ساعت  از 7 مهرماه چهارشنبه ها و پنجشنبه ها از ساعت 16 تا 19:15 برگزار می شود.

همچنین دوره  آموزش کتابفروشی نیز یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 14 تا 17:15 از 17 مهرماه برگزار خواهد شد که مدت زمان این دوره 80 ساعت در نظر گرفته شده است.

دوره "آموزش کوتاه مدت صنعت نشر" هم شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16 تا 19:15 به مدت 64 ساعت برپا خواهد شد.

محل ثبت نام و برگزاری کلاس ها تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، کوچه شهید عباسی، کوچه شریف، شماره 1 است و در حال حاضر ثبت نام برای حضور در کلاس ها انجام می گیرد.

کد مطلب 1154266

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