شغل های ایجاد شده آذربایجان شرقی به وزارت کار معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد لطفی نژاد ظهر یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری آذربایجان شرقی گفت: یکی از مشکلات مهم در خصوص تحقق تعهد مدیریت ارشد آذربایجان شرقی مبنی بر ایجاد 42 هزار فرصت شغلی جدید در استان عدم معرفی فرصت‌های ایجاد شده به سامانه وزارت کار و امور اجتماعی است که باید هر چه سریع‌تر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تا کنون بیش از 15 هزار فرصت شغلی از طرف دستگاه‌های مختلف آذربایجان شرقی در سامانه وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شده است، افزود: به نظر می رسد تعداد شغل های ایجاد شده در شش ماهه نخست امسال بیش از آن چیزی که در سامانه به ثبت رسیده ‌باشد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی به محدود بودن فصل کار در این استان اشاره کرد و گفت: امید می رود تعداد دقیق فرصت های شغلی ایجاد شده در آذربایجان شرقی تا آذرماه در سامانه وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شود تا وضعیت استان در کشور بهبود یابد.

لطفی نژاد همچنین گفت: در زمینه ایجاد اشتغال بیش از 80 دستگاه اجرایی در آذربایجان شرقی فعال هستند که برخی از این دستگاه‌ها متناسب با ظرفیت خود عملکرد نداشته اند.

خوشه های کار خانگی در آذربایجان شرقی راه اندازی شد

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه از تشکیل خوشه‌های کار خانگی در این استان خبر داد و گفت: این خوشه‌ها زمینه را برای رونق بخش اشتغال خانگی و نیز بازاریابی این محصولات فراهم می‌کند.

وی اظهار داشت: برای توسعه اشتغال خانگی 11 میلیارد ریال به آذربایجان شرقی اختصاص یافته که برای هر شغل مبلغ 10 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

مدیر کل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اعتبار اختصاص داده شده برای استان کافی نیست ولی برای افزایش این اعتبار تلاش خواهد شد.