اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در این مسابقات انتخابی که صبح امروز پایان یافت، تیم‌های بیرجند، قاین فردوس حضور داشتند که در وزن 60 کیلوگرم مهدی قنبریان، وزن 66 کیلوگرم محمد‌تقی توحیدی، وزن 73 کیلوگرم الیاس قنبریان، وزن 81 کیلوگرم جعفر زنگویی، وزن 90 کیلوگرم حسین اکبری و وزن 100 کیلوگرم مهدی ولایتی حائز مقام برتر شدند.

همچنین در وزن آزاد حجت یزدانی رتبه برتر را کسب کرد.

اعزام تیم کاراته استان به مسابقات قهرمانی کشور

تیمهای کاراته نونهالان ، نوجوانان و بزرگسالان استان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند.

تیم کاراته نونهالان، نوجوانان و بزگسالان استان متشکل از: جواد سبزبان، محمد علی بخشی، رضا رمضانی، شایان ایزد دوستدار، پیمان ایزد دوستدار، عباس حیاتی فر، امیر دوست محمدی، امیر حسین محمدی، محمدرضا مهربان، محمد مهدی سنجری، مهدی شجاعی، مهدی گنجی زاده، حسین رضایی، امیر محمدی، مجتبی افشین و به سرپرستی و مربیگری فرهاد وزیری زاده جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی که از تاریخ 31/6/89 به میزبانی استانهای کردستان و قزوین برگزار می شود اعزام خواهند شد.

اعلام برنامه‌های ورزشی هفته دفاع مقدس سرایان

این برنامه‌ها شامل برگزاری مسابقات اتومبیلرانی آقایان، مسابقات والیبال بانوان در سرایان و آیسک، مسابقات والیبال آقایان در رده آزاد و پیشکسوتان در آیسک، مسابقات دارت بانوان در آیسک، مسابقات هندبال آقایان، مسابقات رزمی آقایان، برنامه کوهنوردی برای آقایان و بانوان در سرایان، مچ‌ اندازی آقایان، صعود کوهنوردان سرایان به قله باقران بیرجند، مسابقات انتخابی تکواندو آقایان، اجرای حرکات نمایشی تکواندوکاران سرایان در برنامه ‌های بسیج شهرستان و برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان در سرایان است که توسط هیئت‌های ورزشی شهرستان برگزار می ‌شود.

پایان مسابقات والیبال جام رمضان در شهرستان بشرویه

مسابقات والیبال جام رمضان گرامیداشت هفته دولت در بخش مرکزی غنی آباد شهرستان بشرویه با قهرمانی تیم فرهنگیان این شهرستان پایان یافت.

این مسابقات بین 4 تیم فرهنگیان، کشاورز، دهیاری غنی آباد و آژانس سعید برگزار شد و در پایان تیم فرهنگیان توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد.