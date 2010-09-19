289 نفر در جاده های آذربایجان غربی جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر اشرف رضایی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به افزایش 24 درصدی تلفات فوتی در جاده های آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزود: در این راستا از 24 درصد افزایش تلفات منجر به فوت در تصادفات جاده ای، 16 درصد در محورهای روستایی استان بوده است.

وی عدم توجه به جلو، عدم رعایت حق تقدم، عدم توانایی در کنترل خودرو توسط راننده، تجاوز به چپ را دلایل اصلی وقوع تصادفات جاده ای در آذربایجان غربی و افزایش تلفات فوتی عنوان کرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بیشترین درصد تصادفات در 30 کلیومتری اول جاده ها و در ساعات 14 تا 22 رخ می دهد، بیان داشت: طی این مدت هزار و 129 فقره تصادفات جرحی با 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است.

به گفته اشرف رضایی دو هزار و 176 نفر بر اثر این تصادفات مجروح شده اند که بر این اساس مجموع تصادفات سال جاری دو هزار و 370 فقره بوده که نسبت به سال قبل 238 فقره افزایش یافته است.

وی میانگین سن رانندگان در استان را 25 سال عنوان کرد و افزود: 70 درصد مقصران تصادفات را دارندگان گواهینامه B یک تشکیل می دهند.

این مقام مسئول همچنین از توقیف خودروهای با سرعت بالای 150 کیلومتر در جاده های استان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح تعداد تصادفات در استان کاهش یافته است.