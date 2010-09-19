به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق ترویج کتابخوانی گفت: کتاب فراتر از یک رویداد از سوی موسسه روایت سیره شهدا منتشر شده و فرصتی برای علاقهمندان است تا ضمن آشنایی اجمالی با علل و عوامل شروع جنگ، با ارزشهای مجاهدت و دلاوری رزمندگان اسلام آشنا شده و به سیر تاریخی و علل و تداوم جنگها و پیامدهای آن نیز آشنایی پیدا کنند.
علی فریدونی افزود: در این کتاب از تاریخ و انقلاب و شرایط تاریخی، شرایط انقلاب اسلامی و تقابل آن با استکبار، مزدوری رژیم عراق، شرایط جنگ، پایان جنگ و ارزیابی آن سخن به میان آمده است.
وی خاطرنشان کرد: در ششمین مسابقه به سوی روشنایی که ویژه دفاع مقدس برگزار میشود، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان قم نیز مشارکت دارند و به 50 نفر از برندگان این مسابقه جوایز ارزندهای اهدا خواهد شد.
فریدونی با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس حاصل همت مضاعف مردان و زنان مجاهدی است که با کار و تلاش همه جانبه تحت ولایت الهی خمینی بت شکن، حماسه جاودانی را آفریدند که ریشه آن قیام کربلا و ثمره آن 30 سال پایداری است.
وی ادامه داد: دفاع مقدس، رویدادی در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که در آینده نیاز به کارشناسی نظریه پردازان مسائل استراتژیک دارد، زیرا ابعاد و زوایای آشکار و پنهانی دارد که باید ریشهیابی دقیق و کنکاشگرانه شود.
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با هفته دفاع مقدس مسابقه به سوی روشنایی از کتاب "فراتر از رویداد: هشت سال دفاع مقدس، هشت موضوع راهبردی" در استان قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق ترویج کتابخوانی گفت: کتاب فراتر از یک رویداد از سوی موسسه روایت سیره شهدا منتشر شده و فرصتی برای علاقهمندان است تا ضمن آشنایی اجمالی با علل و عوامل شروع جنگ، با ارزشهای مجاهدت و دلاوری رزمندگان اسلام آشنا شده و به سیر تاریخی و علل و تداوم جنگها و پیامدهای آن نیز آشنایی پیدا کنند.
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