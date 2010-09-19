به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانه⁯های عمومی استان قم قبل از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت اشاعه فرهنگ دفاع مقدس از طریق ترویج کتابخوانی گفت: کتاب فراتر از یک رویداد از سوی موسسه روایت سیره شهدا منتشر شده و فرصتی برای علاقه⁯مندان است تا ضمن آشنایی اجمالی با علل و عوامل شروع جنگ، با ارزش⁯های مجاهدت و دلاوری رزمندگان اسلام آشنا شده و به سیر تاریخی و علل و تداوم جنگ⁯ها و پیامدهای آن نیز آشنایی پیدا کنند.



علی فریدونی افزود: در این کتاب از تاریخ و انقلاب و شرایط تاریخی، شرایط انقلاب اسلامی و تقابل آن با استکبار، مزدوری رژیم عراق، شرایط جنگ، پایان جنگ و ارزیابی آن سخن به میان آمده است.



وی خاطرنشان کرد: در ششمین مسابقه به سوی روشنایی که ویژه دفاع مقدس برگزار می⁯شود، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپاه علی ابن ابیطالب(ع) و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش⁯های دفاع مقدس استان قم نیز مشارکت دارند و به 50 نفر از برندگان این مسابقه جوایز ارزنده⁯ای اهدا خواهد شد.



فریدونی با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس حاصل همت مضاعف مردان و زنان مجاهدی است که با کار و تلاش همه جانبه تحت ولایت الهی خمینی بت شکن، حماسه جاودانی را آفریدند که ریشه آن قیام کربلا و ثمره آن 30 سال پایداری است.



وی ادامه داد: دفاع مقدس، رویدادی در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که در آینده نیاز به کارشناسی نظریه پردازان مسائل استراتژیک دارد، زیرا ابعاد و زوایای آشکار و پنهانی دارد که باید ریشه⁯یابی دقیق و کنکاشگرانه شود.