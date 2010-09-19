افتتاحیه جشنواره فیلم مقاوت در تالار وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور صدها تن از مدیران و مسئولان کشور، چهره‌های فرهنگی و هنری، سینماگران و فیلمسازان برگزار می‌شود بیش از 70 سینماگر برتر دفاع مقدس معرفی می‌شوند.

برپایه این خبر، این مراسم با توجه با قرار داشتن در آستانه سی امین سال گرامیداشت هفته دفاع مقدس با پیش‌بینی برنامه‌های متنوع، جذاب و باشکوهی به اجرا در می‌آید.

همچنین در این مراسم از برگزیدگان سی‌سال سینمای دفاع مقدس تقدیر و برترین آثار بخش‌های "تصویر انقلاب"ٰ، قلم طلایی و اقلام تبلیغی جشنواره معرفی می‌شوند.

برنامه‌های یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، انقلاب و دفاع مقدس از فردا در سینماهای فلسطین، عصرجدید، آزادی و پردیس تماشا آغاز می‌شود و رقابت 441 اثرمنتخب در بخش‌های مختلف جشنواره آغاز می‌شود. 25 فیلم منتخب سینمایی ایران، 46 فیلم کوتاه، 59 فیلم مستند، 14 فیلم سینمایی بخش تصویر انقلاب، 27 فیلم سینمایی ویدیویی، 50 فیلم 313 ثانیه‌ای بخش نگاه‌نو، 52 فیلم برای بخش‌های مختلف بین‌الملل جشنواره شامل 12 فیلم سینمایی، 16 فیلم در بخش غزه و 19 فیلم مستند در بخش‌های مسابقه سینمای ایراان و بین‌الملل با یکدیگر رقابت می‌کنند.



در سالن شماره یک سینما فلسطین از ساعت 15 فیلم های سینمایی "اتوبوس شب"، "بیداری رویاها"، "بالاتر از آسمان" و"شب واقعه" تا ساعت 21 به نمایش در می‌آید. در همین روز در سالن شماره 2 سینما فلسطین فیلم‌های مستند "شاعر سپیده"، "عملیات غیر ممکن"، "عاشق آمریکا"، "عبور از بحران"، "بحران کوزوو"، "پدر"، "روایت نزدیک"، "شرق حماسه"، "عاشق لیلا" و فیلم سینمایی "پاداش سکوت"، "اخراجی ها 1" در نظر گرفته شده است.

در سالن شماره 3 فلسطین نیز، از ساعت 45/12 در بخش مرور برآثار زنده یاد رسول ملاقلی‌پور فیلم سینمایی "هیوا" اکران می‌شود. در همین سالن در ادامه نمایش آثار جشنواره 9 فیلم 313 ثانیه‌ای از تولیدات جشنواره پخش می‌شود.در ادامه مستندهای "سهام دختر هویزه"، "شیر صحرا" و "تا همیشه" به نمایش در می‌آید.