قم دارای بیشترین بافت فرسوده در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور قبل از ظهر یکشنبه در جلسه رسیدگی به آخرین وضعیت بافت‌های فرسوده قم که با حضور معاون وزیر مسکن برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: استان قم به تناسب وسعت جغرافیایی بیشترین بافت‌های فرسوده را در کشور دارا بوده و از این معضل رنج می‌برد.



وی افزود: شهر مقدس قم ام‌القرای جهان تشیع و مورد توجه در سطح ملی و بین‌المللی است و انبوه و تراکم بافت‌های فرسوده ضمن ایجاد مشکلات متعدد از جهت منظر و کالبد شهری زیبنده نیست.



استاندار قم خاطرنشان کرد: از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار می‌رود پروژه‌های ویژه در خصوص بافت‌های فرسوده در شهر قم را بر اساس راهکارهای تعریف شده اجرایی ساخته و بر تخصیص اعتبارات و تسهیلات لازم اهتمام داشته باشد.



وی همچنین تصریح کرد: ارائه تسهیلات به ازای ساخت واحدهای مسکونی باید با دقت نظر مدیریت شود، زیرا عدم توجه به آن به ویژه در کلانشهرها می‌تواند در آینده مشکلات فنی و اجتماعی بسیاری بوجود آورد.



حجت‌الاسلام موسی‌پور گفت: برای احیای بافت‌های فرسوده در شهر قم، تهیه و تنظیم مجموعه‌ای جامع شامل طرح‌های معماری، مشوق‌ها و راهکارهای جذب اعتبارات ضروری است.



وی تأکید کرد: اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان می‌تواند به مراتب از ارائه وام‌های خرد به شخصیت‌های حقیقی مؤثرتر بوده و کارآیی بیشتری داشته باشد.



استاندار قم اظهار داشت: با توجه به محدودیت اعتبارات و ضرورت اتمام پروژه‌ها در بافت‌های فرسوده بر اساس اولویت، پروژه چهل‌اختران می‌تواند در دستور کار قرار گرفته و منابع موجود در این طرح هزینه شود.



وی خاطرنشان کرد: این مکان مقدس همواره مورد توجه شیعیان از سرتاسر جهان بوده و با صرف هزینه‌های معقول می‌توان آنها را به خوبی سروسامان داد که این مهم در جذب گردشگر مذهبی نیز موثر خواهد بود.



در پایان این جلسه موضوع چگونگی اجرای طرح احیای بافت‌های فرسوده در اطراف حرم چهل‌اختران مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد پس از بازدید میدانی از این مکان تصمیم مناسب اتخاذ و هرچه سریعتر عملیات اجرایی آن آغاز شود.

