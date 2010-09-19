محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای استخدام نگهبان شاخصهایی نظیر اندازه قد و نسبت قد به وزن را در نظر گرفته ایم. نگهبان پیشانی دانشگاه است. برای استخدام نگهبان در دانشگاه بوعلی سینا حداقل اندازه قد را 180 سانتی متر اعلام کردیم. همچنین افرادی که به عنوان نگهبان استخدام می شوند باید مهارت ورزشی خاصی نیز داشته باشند.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان اضافه کرد: نگهبان باید به اندازه ای آمادگی داشته باشد که اگر مشکلی پیش آمد یا اگر سرقتی از دانشگاه در حال انجام شدن بود بتواند اقدام لازم را انجام دهد.

زلفی گل با تاکید بر اینکه شرایطی نظیر حداقل اندازه قد در اطلاعیه دوره جدید استخدام در دانشگاه بوعلی همدان درج شده است به مهر گفت: در حال حاضر نگهبانی داریم که 50 کیلو بیشتر وزن نداد یا نگهبانی است که معلولیت دارد. این شرایط مانند این است که استاد و معلمی استخدام کنند که لکنت زبان دارد و در کلاس نمی تواند به درستی درس ارائه دهد. اینها کارایی را پایین می آورد لذا باید در هنگام استخدام دقت کرد.